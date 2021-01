L.Enjuanes: "La vacuna española dará el tipo de inmunidad que necesitamos. Puede estar lista a finales de año"

La vacuna contra la COVID- 19 llegó en tiempo récord y se pone a diferentes velocidades. Primero fue la de Pfizer, después la de Moderna. España también trabaja e investiga para acabar con esta pandemia. “Nuestra vacuna va a ser muy potente. Dará inmunidad esterilizante, por lo que una persona expuesta al virus no solo no contraerá la enfermedad, sino que no podrá contagiar a nadie. Si la podemos administrar intranasalmente será buenísimo, porque eso da el tipo de inmunidad que se necesita, ya que estos virus entran por el tracto respiratorio y van al pulmón, donde causan el daño fundamentalmente”, afirma Luis Enjuanes, profesor de investigación del CSIC, virólogo, jefe de laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología.

“Ya hemos construido el principio activo de la vacuna, que es un replicón RNA, es decir el corazón del virus donde va toda la información genética”, admite el investigador. “Hemos quitado genes, transformado un virus que se propaga y es patogénico en un virus que no causa ninguna enfermedad y que además no se puede propagar, lo que lo hace muy seguro. Eso ya lo tenemos, ahora necesitamos administrar este RNA, que son unas moléculas muy susceptibles a la degradación, se rompen muy fácilmente en contacto con medios biológicos. Esto se resuelve protegiendo estos RNA en unas nanopartículas basadas en una mezcla de cuatro lípidos. Estas nanoparticulas ya se sabe como se hacen, ya las tienen varias compañías, entre ellas españolas. Estamos llegando a acuerdos con estas empresas para poder combinar nuestro elemento activo -el replicón RNA- con estos lípidos para proteger la vacuna y así poder hacer la administración. En cuanto tengamos esto, empezaremos a probarla en modelos animales, después a monos macacos y luego a personas. Todo esto puede estar listo entre otoño y finales de este año”, añade el investigador.

Seguridad

Una vacuna pasa muchísimos procesos. Suele tardar entre 10 y 15 años. “Lo que ha sucedido ahora es que empresas muy potentes como Pfizer y Moderna han estado trabajando en paralelo. Antes de acabar una etapa ya se habían puesto a trabajar en la etapa siguiente sin conocer el resultado de la primera. Han arriesgado mucho e invertido mucho dinero porque podría luego suceder que la segunda etapa, la tercera y la cuarta, que también la llevaban en paralelo, no les valiera para nada. Estas empresas, que muchas veces tienen 650 personas trabajando día y noche, han hecho un pequeño milagro, algo que no es normal para tener estas vacunas preparadas y evaluadas a la perfección en un tiempo récord”, señala Enjuanes.

Las vacunas de RNA y su conservación

Los fármacos o vacunas basados en RNA no son una tecnología nueva. “El desarrollo de la vacuna les ha dado un impulso importante. Su ventaja es que son moléculas que son fáciles de sintetizar, químicamente o mediante una transcripción ni vitro. Hay que tener en cuenta que también tienen mucha flexibilidad”, comenta el profesor Enjuanes.

La principal ventaja de estas vacunas frente a las clásicas es que en unas se trabaja con virus muertos o atenuados, “esto provoca que sean más complicadas de estandarizar, y que de vez en cuando puedan aparecer problemas, en cambio una vacuna de RNA es como una receta de cocina, muy fácil de estandarizar y de reproducir por cualquier laboratorio”, comenta JM. Mulet, catedrático de Biotecnología en la Universitat Politècnica de València.

Uno de los problemas que presenta este tipo de vacunas es su conservación a bajas temparaturas. La vacuna de Pfizer se conserva a -70 grados, la de Moderna necesita -20 grados centígrados. ”Este problema es transitorio. Hay otra vacuna de la compañía Cure Vac que se ha aliado con la alemana Bayer y han desarrollado otra que se está evaluando ahora, basada en RNA y se puede conservar en el frigorífico de casa a 4 grados sobre cero. La tecnología para la estabilización la van a solucionar entre estas compañías llegando a acuerdos económicos”, admite Enjuanes.

Bulos, mentiras y miedo

En el mundo occidental las agencias que regulan el medicamento no autorizan vacunas que no sean efectivas y seguras. “Tienen una garantía que indica que la relación beneficio-riesgo es muy altamente a favor del beneficio”, señala Enjuanes.

Respecto a todos los bulos e informaciones que circulan sobre las vacunas, el profesor Enjuanes piensa que lo mejor es informar de los riesgos reales de las enfermedades. JM Mulet lo zanja con un "mejor vacunar que enterrar".

