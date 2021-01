La Policía Nacional plantea sancionar a dos futbolistas del Sporting por el evento de Navidad

Dos futbolistas del Sporting y un ex jugador del conjunto robjilanco, además de otros nueve jóvenes, han sido propuestos para sanción por quebrantar la normativa anticovid en un encuentro celebrado el día de Nochebuena en un local de la ciudad, establecimiento para el que la policía también ha planteado que sea multado por los mismos motivos.

Fuentes cercanas a la investigación del brote que contagió a nueve jugadores del Sporting y de su filial durante las fiestas navideñas han señalado a EFE que el origen del brote no está en esa reunión, pero que sí hay motivos que llevan a plantear sanciones a doce de los participantes en el evento celebrado en dicho establecimiento.

En esta investigación, según las mismas fuentes, la policía no ha podido interrogar a todos los que tenía previsto ya que algunos participantes en la fiesta no se encuentran en el país y algunos jugadores del Sporting que participaron en ella contrajeron el coronavirus y, por lo tanto, al estar contagiados, tampoco pudieron ser interpelados.

La policía ha centrado la investigación en torno a la tarde de Nochebuena de la que posteriormente se difundieron a través de las redes sociales videos y fotos en los que se veía a varias personas que no respetaban las normas sanitarias en el interior del local, aunque el evento no estaba organizado por los jugadores del Sporting ni para ellos.

Pese a que el primer vídeo colgado por una de las jóvenes que acudieron al evento fue posteriormente borrado, la policía ha podido interrogar a su autora y a algunos de los participantes en la fiesta, y ha visionado distintos videos y fotografías tomadas durante el evento. Según las mismas fuentes, ha quedado demostrado que el origen del brote del Sporting, que ha sumado 130 contagios en las últimas semanas no tiene su origen en Nochebuena ya que los dos futbolistas propuestos para sanción ya debían de estar contagiados en esas fechas. Al parecer, ambos jugadores se habían hecho una prueba en el club gijonés el día 21 y la siguiente el día 28, sin que cuadren las fechas como para considerar que la fiesta fue el origen del contagio.

No obstante, las sanciones se proponen dado que en los vídeos se puede ver que no se respetaban las medidas de seguridad exigidas como el uso de mascarillas y distancia de seguridad entre personas y porque, aunque en el local había carteles que recomendaban su cumplimiento, ningún responsable del local exigió a los participantes que las acatasen. La policía no especifica en su propuesta de sanción si ésta puede considerarse leve, grave o muy grave, por lo que no lleva aparejada la posibilidad de conocer la multa que se plantea para los jugadores del Sporting, a los que aún no se les ha comunicado esta decisión.