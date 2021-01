Cancelada Cevisama 2021 por la evolución del coronavirus

El comité organizador de Cevisama, el salón internacional de la industria cerámica, el equipamiento de baño y la piedra natural, ha decidido suspender definitivamente la edición de 2021, aplazada inicialmente de febrero a mayo, debido a la "mala evolución de la pandemia".



Las asociaciones sectoriales representadas en el comité organizador, atendiendo a la sensibilidad mayoritaria de sus empresas asociadas, han coincidido en que la evolución de la crisis sanitaria no permite celebrar Cevisama 2021 con "garantías de éxito", según han informado fuentes de la organización.



Feria Valencia, organizadora de la muestra, ha constatado que la industria necesita a Cevisama como plataforma comercial y herramienta de promoción pero dada la situación internacional que ha provocado la pandemia, con restricciones de movilidad y una evolución muy incierta, considera también, en consonancia con lo que han hecho otros grandes organizadores feriales en el mundo, que los próximos meses no son propicios para celebrar una feria internacional.



De esta forma, una vez escuchada la opinión unánime del comité organizador, Feria Valencia ha decidido suspender finalmente la edición de Cevisama 2021, una situación que se produce excepcionalmente por el contexto mundial creado por la covid-19 y tras varios años de "excelentes" resultados en Cevisama, tanto en participación como en volumen de negocio.



La directora de Cevisama, Carmen Álvarez, ha manifestado que la evolución de la pandemia a nivel mundial "sigue siendo muy negativa" y por ello, pese a que estaban trabajando en la preparación de la edición de mayo, han tenido que optar, "con gran pesar, por cancelar la edición de 2021".



Por su parte, el presidente de Cevisama, Manuel Rubert, ha subrayado que la organización "lamenta profundamente tener que tomar esta decisión" pero, ha insistido, "la inversión que realizan las empresas es muy importante y no se puede celebrar una feria que no garantice a los clientes un retorno a esa inversión y les dé oportunidades de negocio".



Por último, el comité organizador ha fijado las fechas para la próxima convocatoria, que será del 7 al 11 de febrero de 2022.



"Estamos seguros de que nuestros clientes, expositores, visitantes, proveedores y todos los profesionales implicados en nuestra gran feria comprenden la situación y, junto a ellos, nos volcaremos para que el próximo año Cevisama recupere todo su potencial y se convierta en el gran reencuentro sectorial, el momento de volver con fuerza al mercado y relanzar ventas", ha concluido la directora. EFE