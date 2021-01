El Plan Acústico Municipal concreta las zonas con más problemas por ruido

El Plan Acústico Municipal de Xàbia propone la instalación de limitadores de ruido para discotecas, salas de fiesta, pubs y bares, con equipos de reproducción sonora.

El Ayuntamiento de Xàbia someterá a información pública dicho Plan Acústico Municipal. un documento estratégico que evalúa el nivel de contaminación acústica en la población y divide el municipio en áreas acústicas en función de los usos consolidados y previstos del territorio.

El documento ya ha sido presentado a los grupos políticos en Comisión Informativa y el siguiente paso será abrir un periodo de información pública para que puedan presentarse las alegaciones que se consideren. Una vez sea definitivo, formará parte de los documentos incluidos en la ordenanza municipal contra la contaminación acústica.

Tráfico rodado

En rasgos generales, las mediciones realizadas constatan que la fuente sonora que más problema causa es el tráfico rodado -especialmente en periodo de temporada alta- y el movimiento derivado por el turismo y el ocio.

No obstante, el estudio apunta que el porcentaje de afección “es muy inferior al de ciudades similares, incluso en temporada alta”.

El análisis concreta seis zonas principales para el ruido de tráfico rodado (Carretera Cabo de la Nao-Pla; Avenida de Palmela; Enlace Cabo de la Nao-Pla-Calle Milán; Enlace Jorge Luis Borges – Pla; Acceso a Xàbia desde Avenida Gata; Acceso a Xàbia desde Jesús Pobre) y propone medidas correctoras que abarcan desde reducir la velocidad máxima permitida, a la instalación de dispositivos reductores de la velocidad o señales interactivas, peatonalización de calles, promoción del uso de la bicicleta y sustitución de los vehículos de recogida de basura y limpieza viaria por camiones accionados a gas, que resultan más silenciosos.

Ocio nocturno

Por otro lado, la mayor molestia en horario nocturno (1’91%) es el derivado del ocio, también en periodo de temporada alta que se concentra en las principales zonas de ocio (estudiadas e identificadas anteriormente) tanto en el Centro Histórico como en Duanes y en la Punta de l’Arenal donde se concentran varios locales.

Las medidas que propone el estudio es que la a instalación de limitadores de ruido sea obligatoria y exigible para discotecas, salas de fiestas, pubs y bares con equipos de reproducción sonora; también un control mayor del sistema de aislamiento o la imposición de horarios para las diferentes actividades -que podrán diferenciarse para los periodos vacacionales o los periodos ordinarios- incluso para que los locales con zonas abiertas o terrazas deban cerrar todos sus cerramientos externos.

ZAS

El plan acústico concreta el caso de la Punta de l’Arenal, donde hay numerosas denuncias y quejas vecinales por el elevado nivel de ruido existente por la concentración de locales de ocio y se ha solicitado que sea declarada como Zona Acústicamente Saturada (ZAS).

La consultoría aclara que este instrumento legal no se puede utilizar de forma arbitraria, sino que tiene un procedimiento perfectamente reglado para su declaración. En particular, se debe demostrar que en la zona se sobrepasen dos veces por semana durante tres semanas consecutivas o tres alternas en un plazo de treinta y cinco días naturales y en más de 20 dB los niveles de evaluación por ruidos en el ambiente exterior establecidos.

La empresa encargada del estudio apunta que, durante el verano de 2020, ha podido constatar mediante las mediciones acústicas muestrales y las visitas de campo realizadas “que no se han cumplido los requisitos para su declaración”. No obstante se hace constar que la situación puede no ser representativa dadas las condiciones derivadas de la crisis por la pandemia del COVID-19, por lo que se aconseja repetir el estudio cuando se recupere un estado de normalidad.

Para ello se realizarán mediciones en continuo al menos durante 1 mes (entre junio y agosto), en dos ubicaciones cercanas a las zonas residenciales, que determine el ambiente acústico de la zona y verifique los excesos requeridos para la declaración. A tenor de los resultados del Estudio previo, y en caso de que se demuestre el cumplimiento de las condiciones, el Ayuntamiento comenzará el trámite de declaración de la Zona Acústicamente Saturada, pudiendo en ese caso comenzar las acciones cautelares que considere necesarias.