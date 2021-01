López Acuña, epidemiólogo: "Nunca doblegamos del todo la segunda ola y estamos superponiéndola a la tercera"

Este jueves hemos invitado en ‘Hoy por Hoy Madrid’ al epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, Daniel López Acuña, para repasar la evolución de la pandemia y la efectivad de las medidas sanitarias en nuestra región.

En primer lugar, el experto en salud pública señala que el aumento de los casos se debe a la relajación de las medidas en diciembre. “Tenemos la situación en toda España de una tercera ola que está desbordada con altos casos de incidencia. Nos debe preocupar, no considero que hayamos llegado al pico. Aún nos queda por ver a lo largo del mes si se da un estancamiento o un aumento de casos”, explica.

En este sentido, López Acuña apuesta por un confinamiento corto y severo para superar la tercera ola. “Cerraría la hostelería, los gimnasios, los centros comerciales y reduciría el toque de alarma. También habría que digitalizar toda la enseñanza en institutos y universidades. No solo por los propios centros de enseñanza, sino por lo que suponen los movimientos para acudir a las aulas”, indica.

Por otro lado, el epidemiólogo se muestra muy crítico con el bajo ritmo de vacunación en la región. “Madrid comenzó la vacunación con mucha lentitud si se compara con otras Comunidades Autónomas, bajo mi punto de vista inexplicable, ya que las dosis estaban distribuidas. Va subiendo poco a poco pero no al ritmo que otras. Me preocupa que no vamos suficientemente rápido con el programa de vacunación”, lamenta.

Por último, López Acuña insta a las autoridades sanitarias y políticas de todos los niveles a comprender que es el momento de actuar con mayor contundencia.