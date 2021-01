El martes quedaban 1803 sanitarios sin vacunar en la Región de Murcia, según SPS

Un documento, que ha difundido entre sus afiliados el sindicato SPS y al que ha tenido acceso la SER, señala que, con datos oficiales encima de la mesa, el martes 19, quedaban sin vacunar 1803 profesionales sanitarios (de todo tipo de servicios) que lo habían solicitado al servicio Murciano de salud pero no habían recibido la dosis.

El documento, según un portavoz del SPS, es "oficial del servicio murciano de salud" aunque se le ha puesto la marca de agua del sindicato antes ser difundido a sus afiliados.

Estos son los datos:

En el área 1, la Arrixaca quedaban 461

En la dos, Santa lucía de Cartagena, 428

En la Tres, Rafael Mendez de Lorca, 163

En la cuatro, noroeste, 43

En la cinco, Altiplano, 51

En la seis, Morales Meseguer de Murcia, 193

En la siete, Reina Sofía de Murcia, 189

En la 8, Mar menor, 95

En la nueve, Vega alta, 48

En el centro de hemodonación, 11

Y en los llamados "órganos centrales" (edificio Habitamia, Calle Pinares y Calle Andrés Baquero) 121.

El sindicato dice que inicialmente había tres grupos a vacunar (residencias, UCIS, urgencias, plantas COVID y después resto de personal) y que estos datos demuestran que “probablemente se ha vacunado a casi todos lo de primera línea pero no a todos los profesionales”.

El documento señala que “Hasta las 16:00 de ayer (por el lunes 18) han entrado 21.715 solicitudes de vacunación de sanitarios en el portal del empleado”. Supone el 79,7% de la plantilla. Casi un 20% no lo ha solicitado y por tanto tampoco están vacunados. En esta clasificación “puede haber” persona no vacunadas en primera línea por que la vacunación, de momento, no es obligatorio.

El documento señala que atención Primaria y la red de salud Mental han vacunado con sus propios medios a todo su personal (salvo personal que no haya podido vacunarse los días previstos de reparto de vacuna)

En Hospitales, dice el texto, “se ha vacunado a todo el personal de hospital que lo ha solicitado, bien mediante cita por SMS o mediante cita gestionada directamente por la gerencia”.

Dice también que “los trabajadores pendientes de vacunación, aquellos que no han acudido a la cita, se van a volver a citar o contactar con ellos telefónicamente para conocer los motivos”.

En relación a trabajadores de empresas externas, a fecha del documento, hay 2.437 solicitudes de vacunación, de las que se han vacunado según los registros de Selene 1.457 (sin contar con las empresas externas del 0611 que las han vacunado ellos).

El documento también indica que “el único centro del SMS en el que no se ha empezado a vacunar es el Hospital Psiquiátrico, a causa del brote sufrido que ha obligado a hacer un cribado a todo el personal”.