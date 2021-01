Renault acepta que el convenio colectivo que empieza a negociar rija 4 años

La empresa Renault España ha accedido a que el acuerdo sobre el convenio colectivo de sus centros de trabajo que comienza ahora a negociar con los sindicatos tenga una vigencia de cuatro años y no de dos como había planteado inicialmente. En sendos comunicados, los sindicatos UGT y CCCOO han valorado esta decisión de la empresa, con la que este jueves, junto al resto de sindicatos representados en este foro, han mantenido una nueva reunión de la comisión negociadora, impulsada tras la publicación por parte de la empresa de su Plan Renaulution - España, que prevé los planes industriales de la compañía con distintas adjudicaciones que en principio aseguran la viabilidad de las factorías de Valladolid, Palencia y Sevilla. Por su parte CGT asume la voluntad de la mayoría pero se muestra contrario a la reanudación de la negociación del convenio ya que entiende que no se garantiza el furo de las fábricas mientras que Trabajadores Unidos piden que no sean ellos los pagadores de esta situación.

En el caso de la UGT, ha remarcado como premisa inicial que "cualquier acuerdo pasa por que los compromisos de carga de trabajo se cumplan por parte de la empresa", a la vez que ha planteado que "algunas de las propuestas que ha hecho la dirección en este convenio no tienen ningún tipo de justificación, ni siquiera en momentos de crisis como estos", por lo que han adelantado que realizarán propuestas para "aproximar posturas".

Por su parte, CCOO ha calificado de "totalmente desorbitadas" las propuestas de la dirección y ha confiado en que se encaucen hacia posiciones "responsables con la realidad y el esfuerzo de la plantilla".

"Los trabajadores y las trabajadoras no nos merecemos, después de tantos años de duro trabajo, esta batería de recortes y esfuerzos que se nos pide desde la empresa", ha resumido CCOO, convencido de que estos planteamientos iniciales hacen "totalmente inviable un acuerdo razonable".

En el caso del sindicato Trabajadores Unidos, en otro comunicado, ha remarcado que los representantes de los empleados no tienen que "negociar planes industriales", además de adelantar que no son los trabajadores los que tienen que "pagar" con sus derechos las ideas de los directivos.

CGT entiende que no se garantiza el futuro de las factorías ni los puestos de trabajo por lo que no comparte la decisión de sentarse a negociar el nuevo convenio aunque asume lo decidido por la mayoría. entienden que no es el mejor momento ya que no se han concretado los planes ni los nuevos modelos para cada una de las fábricas.

Entre las propuestas de la empresa que rechazan los sindicatos figuran la congelación salarial, el aumento de la jornada de 220 días más 3 jornadas de competitividad, una nueva categoría de entrada, el aumento de la flexibilidad en la bolsa de horas y turnos y un nuevo criterio de la prima ligada al absentismo.