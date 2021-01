Augmenten un 60% els suïcidis a presó

En l'últim any, el coronavirus s'ha colat a tots els racons de Catalunya, i ha fet niu al no només als pulmons sinó al cap de moltes persones, que han vist empitjorar la seva salut mental. I això ha afectat per partida doble les presons, segons la lectura que fa el Departament de Justícia de les dades de suïcidis. Al 2020, han augmentat un 60% els suïcidis a les presons catalanes. L'any passat es van treure la vida 11 interns, 4 d'ells, mentre estaven en aïllament, segons dades del Departament de Justícia a les que hem tingut accés. L'any anterior, el 2019, van ser-ne 7. Un repunt petit en xifres absolutes, però que amoïna la Secretaria de Mesures Penals, que ja està revisant els protocols del seu programa de prevenció, en el que intervenen professionals penitenciaris, especialistes de salut mental i els equips sanitaris del cente, per intentar fer-lo més efectiu.

Justícia vincula directament l'augment dels suïcidis entre reixes al Covid-19, que ha afectat "la pressió emocional" dels interns que han estat tancats "dins d'un doble confinament", segons el Departament. El que, ja de per sí, suposa estar privat de llibertat a la presó, sumat a les restriccions sanitàries que durant els mesos més greus de la pandèmia van suposar la suspensió de visites de familiars, de vis a vis o de permisos. "La privació de llibertat té un component inevitable d'estrès", explica Carles Soler, subdirector de Porgrames de Rehabilitació de Serveis Penitenciaris. "Però també s'ha de tenir en compte que entre la població penitenciària la problemàtica de salut mental i de consum de drogues també és més alta que entre la població general", afegeix.

I és que la taxa de suïcidis a presó és molt més elevada que fora. Segons càlculs estimatius en base les dades de suïcidis de 2020 publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, fora de les presons a Catalunya es van suïcidar 7 de cada 100.000 persones, dins les presons la taxa es dispara a 140 morts de cada 100.000 interns. 7 contra 140.

Per intentar pal·liar els efectes emocionals de les restriccions derivades de la pandèmia, s'ha recorregut a la tecnologia. En 9 mesos, s'han fet més de 100.000 videoconferències entre presos i familiars. A més, les presons han fet xerrades de salut mental als presos i els professionals han informat als interns de l'evolució de la pandèmia. Justícia destaca que ha contractat més personal d'animació sociocultaral, amb la intenció que els interns puguin fer cursos i activitats d'oci.

Altres fonts penitenciàries expliquen que, sobretot des de la tardor, han viscut un degoteig de casos de presos que han fet intents de suicidi, però el departament no els quantifica per la dificultat de discriminar les temptatives reals, de les autolesions i del que són, en el fons, crides d'atenció - lesions, expliquen fonts del centre, que s'autoinfringeixen just a l'hora del recompte o quan saben que algú els atendrà de seguida-. La majoria dels qui sí que ho aconsegueixen i, malauradament es suiciden, es pengen, sovint amb els llençols, o moren per talls o per asfixia.