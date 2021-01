El BNG denucia que A Coruña no ve reflejado su peso económico y poblacional en los presupuestos de la Xunta

El BNG denuncia que A Coruña y su área metropolitana no ven reflejado en el presupuesto de la Xunta su peso económico y poblacional en Galicia. En la ciudad, según los nacionalistas, sólo se contemplan inversiones de 50 millones de euros mientras que en la comarca se reparten otros 70. Inversiones más bajas en 2020 a pesar de que el presupuesto de la Xunta es expansivo. EL BNG presentará una batería de enmiendas para Coruña y comarca por otros 57 y 53 millones de euros respectivamente.

Inversiones en materia sanitaria y educativa, para reforzar la atención primaria y contruír nuevas escuelas en los concellos con mayor peso poblacional, Coruña, Arteixo o Cambre. 20 millones para la reforma del borde litoral coruñés o un plan industrial para el área metropolitana. Los nacionalistas piden a la Xunta que cumpla con el área metropolitana.

Mercedes Queixas, diputada del BNG por A Coruña, declaraba esta mañana que "en termos Relativos está claro que os investimentos da Xunta baixan a mitade respecto do ano anterior como xa indicou o compañeiro e portavoz municipal de BNG Francisco Jorquera e isto para nos no conxunto da Comarca o que implica é negarlle a forza que precisa a comarca da Coruña como cabeceira socio-económica productiva, industrial e investigadora do noso país".

Los nacionalistas pedirán vía enmiendas la supresión del peaje de la AG55 y la conexión de la vía Ártabra con la A6. Los nacionalistas defienden unos presupuestos con un "modelo alternativo" al del PP.