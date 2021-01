La UDC considera que las aglomeraciones son casos minoritarios y que las medidas se están cumpliendo

A lo largo de esta primera semana de exámenes en la Universidade de A Coruña han sido numerosas las quejas de estudiantes por no haber optado la UDC por la modalidad online dadas las circunstancias sanitarias. En redes han compartido imágenes de alumnos apelotonados en los pasillos a la espera de acceder a las aulas para examinarse. Desde la UDC reconocen que puede haber momentos puntuales de aglomeración, si bien desde el Rectorado aseguran que están garantizadas las medidas de seguridad sanitaria.

Alumnos de las facultades de Educación o Derecho han denunciado que las medidas de la UDC no se han cumplido. Lamentan que la UDC no haya apostado por los exámenes online. El problema no es sólo la presencialidad en las instalaciones universitarias, sino también, explican el recorrido hasta ellas en el transporte público metropolitano y urbano. Una alumna declaraba que "siempre se forman grandes aglomeraciones de gente a la entrada de clase precisamente esperando el turno para poder entrar, las mesas están separadas, hay dispensadores de geles también, ¿pero hay alguien que controle la distancia y que se cumpla? No. Las aglomeraciones que surjan derivadas de las filas que se hacen para entrar al aula de examen o mismo dentro del aula y surgen contagios a través de ahí, será únicamente y exclusivamente culpa de la UDC por reiterar esta modalidad de examen".

Desde la UDC reconocen "momentos puntuales" en los que pueden producirse aglomeraciones. En todo caso el rector, Julio Abalde, considera que son casos minoritarios y que como norma general las medidas se están cumpliendo. Añade, además, que los exámenes online no están contemplados más allá de un confinamiento de la población. Julio Abalde declaraba a esta casa que "nunca había planificado los exámenes online en este primer cuatrimestre, en todo caso sería cambiar la modalidad online. La astringencia se activa no momento que se produce el confinamiento total da comunidade, como se fixo no segundo trimestre do ano pasado, pero en este momento non estamos en esas circunstancias , por lo tanto nos adaptamos a o que dicen as autoridades sanitarias en este momento no estamos en una situación de confinamiento total.

Los exámenes continuarán la semana que viene tanto en los campus de A Coruña como en los de Ferrol.