Daniel López Acuña: "Tomar medidas como el confinamiento evitaría un número de fallecimientos importante"

Daniel López Acuña ha alertado sobre la situación que vive España con una incidencia que crece cada día y sigue viendo necesario aplicar un confinamiento o un cambio en el toque de queda. "Estoy convencido de que hay que hablar más claro y coger el toro por los cuernos. Mientras más tardemos y más paralizados nos quedemos, más va a evolucionar la curva a peor, más presión asistencial y tendremos un número importante de fallecimientos que podríamos evitar tomando las medidas".

El nuevo paquete de restricciones que se aplican por municipios aprobado por el Gobierno de Asturias, es visto con buenos ojos para el epidemiólogo. Acuña ha considerado "una buena medida ir un paso más allá y hacer el análisis a nivel de concejos. Una situación en donde la incidencia es inferior a la media nacional es de gran utilidad". Sin embargo, ha advertido, que la comunidad debe prepararse para enfrentar una situación donde la incidencia crezca. Precisamente sobre esa base ha argumentado que "no hay más remedio que plantear, aunque no se haya hablado en el Consejo Interterritorial o no lo quiera el Ministerio de Sanidad, que será necesario modificar el actual estado de alarma y hacer un confinamiento que nos ayude a doblegar la curva".

Durante su análisis en La Ventana de Asturias, también ha opinado sobre los plazos marcados por Asturias para llegar a la inmunidad de rebaño: mayo o junio. López Acuña lo fía a la disponibilidad de las vacunas y la organización y capacidad de la comunidad que "hasta ahora ha demostrado que puede". El ex director de la OMS ha recordado que "no están llegando las suficientes dosis a los países europeos como para coger la velocidad de crucero que se requiere para llegar a esas fechas. Si hay un abastecimiento adecuado de Pfizer, más la de Moderna y la de AstraZeneca cuando sea aprobada, si hay un capacidad del sistema sanitario de organizarse para hacer la vacunación a tope a tope podríamos alcanzarla alredeor de junio o julio. Lo que no podemos es quedarnos paralizados y hacer como otras comunidades que no aplican todas las dosis".