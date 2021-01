Emma Suárez: "Ante la adversidad, siempre pienso que lo malo pasará"

La actriz Emma Suárez empezó a actuar en plena adolescencia. Su madre le llevó a la prueba de 'Memorias de Leticia Valle' y consiguió el papel. Desde entonces, ha actuado en decenas de largometrajes y obras de teatro. Y hasta en algún videoclip de Joaquín Sabina. Preguntada por estos tiempos de pandemia, nos cuenta: "Ante la adversidad, siempre pienso que lo malo pasará".

Hablamos de sus décadas de carrera junto a la música de Billie Holiday. Y de la noche en la que consiguió dos premios Goya: uno como protagonista en Julieta y otro como secundaria, en La próxima piel, las dos de 2016. Así, de golpe, los dos premios juntos. "Agradezco mucho los premios, pero nunca los espero. Porque a veces hemos hecho un gran trabajo y el galardón llega. Y a veces, al revés".

"A veces, se me olvidan algunos de los trabajos que he hecho. Y me acuerdo ahora, cuando me los recordáis en alguna entrevista", cuenta Suárez, madrileña.