La historia del pequeño 'héroe' de 10 años al que la covid-19 llevó hasta la UCI

La pandemia de la covid-19 no solo afecta a las personas mayores. Un claro ejemplo de esta afirmación es el pequeño gran 'héroe' de 10 años, quien ha permanecido hasta 11 días en la UCI del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Este menor de edad, tal y como relata uno de sus enfermeros, Jesús Ledesma, ha estado 6 días enganchado a un respirador. No obstante, ingresaba en planta, al llegar a este Hospital, pero su estado de salud empeoró en apenas 48 horas.

En esta línea, el propio Ledesma ha reseñado que han sido "noches largas en las que, aún estando dormido, notabas que estábamos ahí y buscabas una mano". Unas palabras de emoción que continúan relatando que "nunca tiraste la toalla, has luchado de manera incansable aún siendo consciente muchas veces de lo que estaba pasando".

Un menor de edad que tuvo que ingresar en esa Unidad de cuidados intensivos al complicarse la enfermedad. Sin embargo, este pequeño gran 'héroe' ha logrado vencer a este virus. Una victoria que su enfermero aseguraba que "con esa actitud era muy difícil que esto pudiera contigo (...) todo el equipo te llevaremos en el corazón mi pequeño héroe. Lo has conseguido campeón".

Asimismo, Ledesma, en su perfil de Instagram, ha subrayado una de las anécdotas de la estancia de este pequeño en la UCI "para mí queda la frase que has dicho cuando te he preguntado que querías ser de mayor: aún no lo sé, pero lo que sea, iré a por ello con todas mis fuerzas".

Jesús Ledesma: "la actitud del pequeño ha sido envidiable"

En esta línea, la Cadena SER ha podido hablar con el propio Ledesma, quien recuerda el momento de la sedación del menor, poco antes de ser entubado. De hecho, relata como este pequeño buscaba ese cariño del personal del Mancha Centro y esa fortaleza que mutuamente se trasladaban.

Asimismo, este enfermo subraya que "no sé si algún adulto lo hubiera llevado así, porque se ha portado genial". Una estancia en la UCI que finalizaba hace apenas unos días, tras ser derivado a planta. Precisamente, a planta era a dónde llegaba y, apenas 48 horas después, tenía que ser trasladado a la UCI por el empeoramiento de su salud.

Un menor que, tal y como ha podido conocer SER Valdepeñas, había sufrido un leve asma cuando era más pequeño pero, en la actualidad, se encontraba en buen estado de salud antes de contagiarse de coronavirus.