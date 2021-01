Los jueces de Castellón afirman que Fiscalía no actuó adecuadamente en un presunto caso de agresión sexual

Uno de los casos destacados por los que la Junta de Jueces de Instrucción de Castellón pide el amparo al Consejo General del Poder Judicial por las actuaciones del fiscal jefe, José Luís Cuesta, según recoge el acta del pasado mes de junio a la que ha tenido acceso esta emisora, se produjo cuando supuestamente el fiscal jefe dio "instrucciones al capitán de policía judicial de la Guardia Civil, para que un atestado que se estaba instruyendo por presuntas agresiones sexuales, que se produjeron en el Centro Específico de Enfermos Mentales de Albocàsser, en el que tanto el presunto agresor como la víctima eran personas con discapacidad, se concluyera por la fuerza policial instructora, al parecer, sin tan siquiera recoger una denuncia, ni de la directora del centro ni de la familia de la víctima". Unos hechos que se produjeron en pleno Estado de Alarma.

La Junta de Jueces de Instrucción advierte que además, al parecer, Fiscalía en este caso "no formuló una medida cautelar", por lo que en pleno Estado de Alarma, "la actuación no fue considerada esencial y no se repartió con carácter inmediato, tomando conocimiento el Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón de la situación de especial vulnerabilidad en que continuó la víctima transcurridos más de dos meses desde la presentación del atestado en Fiscalía, tiempo durante el cual el presunto agresor, también presuntamente, abordó en dos ocasiones más a la misma víctima y protagonizó otros incidentes" con otras dos internas del mismo centro, según recoge el acta de la Junta de Jueces del pasado mes de junio.

Radio Castellón ha tratado de ponerse en contacto en varias ocasiones con el fiscal jefe provincial, José Luís Cuesta, pero no ha recibido ninguna respuesta.