El Girona quiere igualar techo histórico ante un Villarreal tocado por las bajas

El Girona recibe al Villarreal en Montilivi con la ambición de igualar su techo histórico en la Copa del Rey: los cuartos de final que consiguió en el curso 2018-19, con el equipo aún en Primera, para lo que deberá eliminar a un rival tocado por las bajas o por la acumulación de minutos en sus principales jugadores.



El cuadro de Montilivi afronta la visita del Villarreal con la ilusión de volver a dar la sorpresa y con la moral y la autoestima al máximo, tras comenzar la segunda vuelta con una sufrida victoria ante el Espanyol (1-0), el líder de Segunda División.



El preparador del conjunto gerundese, Francisco Rodríguez, es tan consciente de que la gran prioridad es pelear hasta el final por el sueño del ascenso como convencido de que cada paso adelante que dé en la Copa ayudará a seguir avanzando en el camino hacia dicho objetivo.



Ante el Villarreal, que la temporada pasada eliminó al equipo en el torneo del KO en dieciseisavos de final (0-3), el Girona se aferra a sus buenos números en Montilivi, donde no cae desde el 24 de noviembre (0-1 Málaga).



Y, también, a la fiabilidad defensiva, que le ha permitido encajar solo una derrota en sus últimos once partidos y que quedó de nuevo demostrada en el derbi ante el Espanyol con un Juan Carlos Martín providencial.



Entre la Liga y la Copa, entre Juan Carlos y Arijanet Murić, el portero rojiblanco en esta competición, el Girona apenas ha encajado cuatro goles en los últimos once partidos y ha logrado ocho porterías a cero.



En la Copa del Rey, de hecho, el conjunto catalán ha celebrado tres victorias, ante la Gimnástica Segoviana, el Lugo y el Cádiz, con seis goles a favor, dos por partido, y solo uno en contra.



Este martes se espera que Francisco vuelva a dar una oportunidad a hombres que hasta la fecha han tenido menos minutos, como el propio Murić, Yan Couto, Jonás Ramalho, Ibra Kébé, Nahuel Bustos o Valery Fernández, el autor de las dos dianas de la victoria ante el Cádiz.



No se esperan demasiados titulares en el once de Francisco, ya que el sábado el Girona tiene un difícil partido en el estadio del Mallorca, segundo clasificado.



El Villarreal, mientras, llega a esta eliminatoria en uno de los momentos más complicados de la temporada, ya que las lesiones y la acumulación de partidos hacen que el equipo llegue muy tocado.



En el capítulo de bajas, el equipo llega con siete jugadores lesionados o con problemas, a lo que suma que deben dar descanso a algunos otros que vienen muy cargados de minutos.



Siguen fuera del equipo los lesionados de larga duración como son Alberto Moreno y Vicente Iborra; así como Samu Chukwueze, Gerard Moreno y Mario Gaspar, a los que esta jornada se han sumado Jaume Costa y Juan Foyth. En el caso del defensa argentino por una lesión muscular, mientras que el lateral valenciano, debe estar en cuarentena por haber sido contacto de un positivo por covid.



A esa lista de bajas se suma que jugadores como Dani Parejo, Manu Trigueros, Raúl Albiol o Pau Torres, suman muchos partidos y es viable que alguno de ellos deban descansar, aunque los problemas en banda derecha quizá obliguen a que los jugadores de este perfil tengan que repetir.



Respecto al once, el técnico maneja la opción de jugar con tres centrales, y un sistema 1-3-5-2, que ya ha utilizado en los dos últimos partidos. Con esa opción es Rubén Peña el que actuaría como carrilero derecho y el ecuatoriano Pervis Estupiñán como el izquierdo, apostando por jugar con tres centrales como Funes Mori, Albiol y Pau Torres. De no jugar con tres atrás, la opción es poner a Peña como lateral derecho y que Pino, Baena o Raba jueguen en banda derecha.





Alineaciones probables:



Girona: Murić; Couto, Ramalho, Bueno, Franquesa; Kébé, Cristóforo, Gumbau; Yoel Bárcenas, Nahuel Bustos y Valery.



Villarreal: Rulli; Peña, Albiol, Funes Mori, Pau Torres, Estupiñán; Capoue, Baena, Coquelin; Yeremi Pino y Paco Alcácer.



Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Estadio: Montilivi.

Hora: 21:00.

Partido de octavos de final de la Copa del Rey.