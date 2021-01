La gestión de las entradas de Riazor salpica al Depor

Por si no tuviese ya pocos frentes abiertos el Deportivo, la gestión de las entradas, y por ende la gestión social, es otro lunar en la temporada blanquiazul. Ante el Compostela, la Xunta restringió el número de asistentes a Riazor y la directiva de Fernando Vidal optó por entregar las entradas disponibles a la Federación de Peñas. Esto provocó enfado de muchos socios que se sintieron discriminados.

Anunció el pasado miércoles el Depor que no habría entradas a la venta debido a las restricciones sanitarias: "El Real Club Deportivo, ante el severo agravamiento de la situación sanitaria, el endurecimiento de las medidas de restricción de movilidad y horarios en el área de A Coruña, para ser responsables con todos los llamamientos que están haciendo las autoridades para minimizar las interacciones sociales y con el fin de colaborar a proteger la salud de todo el Deportivismo, ha decidido no poner entradas a la venta para sus socios para el Deportivo-Compostela del domingo a las 17:00 h. en ABANCA-RIAZOR.

Estas medidas de las autoridades también obligan a la reducción del aforo del Estadio respecto a los últimos partidos disputados, un aforo que apenas permitirá poner entradas a disposición de los compromisos contractuales firmados por el Club con sus patrocinadores para que sean éstos quienes determinen si hacen o no uso de sus derechos adquiridos"

Finalmente, el club decidió poner en manos de la Federación de Peñas un paquete de entradas, de forma gratuita, que ronda las 180. La agrupación las adjudicó entre sus asociados, a los que anunció que la medida se repetiría también ante el Unionistas. "As entradas serán repartidas equitativamente entre todas as Peñas que as soliciten", explicaba la Federación a sus peñistas en un correo electrónico al que ha tenido acceso esta redacción. "As peñas que disfruten do primeiro partido, non poderán optar as do segundo", continuaba el escrito.

Desde el club, fuentes consultadas por Radio Coruña, aseguran que el gesto hacia las Peñas se debe a un agradecimiento por el trabajo de colaboración en las actividades del Deportivo. Además, explican otras fuentes, que se buscaba generar un ambiente de ánimo hacia el equipo. "Un día un gesto hacia unos aficionados y otro día lo habrá hacia otros", se defienden.

Enfado de socios protectores

Esta medida por parte del Deportivo, finalmente, ha generado un enorme malestar entre buena parte de la afición, entre ellos socios protectores, que el pasado curso habían perdonado al Deportivo el dinero correspondiente al abono no disfrutado en los partidos de Segunda. Entre las compensaciones que eso suponía estaban la de tener prioridad máxima a la hora de regresar al campo de Riazor en caso de restricciones en el aforo.

La oscuridad en la comunicación pública que de esto ha realizado el Deportivo no ha ayudado a calmar los ánimos.