Se detecta un brote de coronavirus en el servicio municipal de medio ambiente en la Casa del Agua de A Coruña

Un brote de coronavirus se ha detectado en el servicio de medio ambiente en la Casa del Agua, al menos tres positivos, según confirma el Concello de A Coruña. Las oficinas han sido desinfectadas esta mañana y todos los trabajadores están teletrabajando en casa por precaución. El Sergas y el Ayuntamiento pusieron en marcha el protocolo el viernes. No todos los empleados harán una PCR porque Sanidade considera que no todos son contactos estrechos. No volverán a la oficina hasta que el Sergas y salud laboral lo indique.

En Arteixo también se ha detectado un brote entre el personal del servicio municipal de aguas. Un brote que ha afectado a los empleados de las oficinas de atención al público, según informa el Concello.

El brote no ha afectado a los operarios que trabajan a pie de calle revisando las instalaciones de abastecimento y saneamiento. La atención presencial en este servicio se interrumpe desde hoy y hasta el 3 de febrero. Los vecinos podrán seguir realizando las gestiones por correo electrónico o por teléfono.