Gabilondo acusa a Aguado de plegarse a Vox para los presupuestos, "que es donde se reflejan las convicciones"

La oposición exige conocer los detalles del principio de acuerdo de presupuestos anunciado este mediodía por Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado. Sólo sabemos que el Gobierno regional priorizará la actividad económica, como ha expresado ya en otras ocasiones, y que empezará a negociar inmediatamente con Vox. En La Ventana de Madrid, el socialista Ángel Gabilondo ha reprochado a Ciudadanos que Vox su doble rasero. Gabilondo no entiende que el vicepresidente Aguado destaque constantemente su lejanía de Vox, pero acabe pactando con este partido. "En los presupuestos es donde se ven las convicciones y se expresan las políticas", ha dicho. "Ahora (Aguado) se ha plegado a otro tipo de realismo y es donde vemos las convicciones y estos presupuestos se van a hacer prioritariamente con Vox".

El líder del PSOE afirma que no han cerrado las puertas a una negociación presupuestaria; pero se desmarca que cualquier acuerdo que vaya en la dirección de endurecer los postulados de derecha, como representa un entendimiento con Vox. "¿Para qué queremos ir juntos? Si lo que queremos es reformar Madrid que cuenten con nosotros, pero si se trata de acercarnos a una visión de la sociedad con la que no coincidimos en absoluto", no es posible, ha señalado. "Nosotros no podemos participar en ese proceso".

Gabilondo ha recordado que todos los partidos con representación en la Asamblea trabajaron juntos para crear acuerdos transversales para la recuperación de la región y que en aquella comisión solo se negó a participar Vox. "Precisamente ahora, cuando llega el momento de hacer el presupuesto, que a nosotros nos parece que hay que hacer en torno a esas 214 medidas, se cuenta como socio privilegiado a Vox".