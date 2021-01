Ciudadanos rectifica y deja de apoyar que se borre el mural feminista de Ciudad Lineal

El Pleno de Cibeles ha apoyado, con los votos de Más Madrid, PSOE y Cs, que se mantenga el mural feminista del centro deportivo municipal de La Concepción, en Ciudad Lineal, un acuerdo que llega cinco días después de que el Pleno del distrito aprobara su eliminación, en este caso con el apoyo de los 'naranja'.

Ha sido Más Madrid quien ha presentado esta moción de urgencia, finalmente aprobada. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que no le asusta la palabra "rectificación" en torno al borrado del mural feminista mientras que la concejala de Vox Aránzazu Cabello ha atacado su "falta de lealtad".

Villacís ha reclamado un feminismo no excluyente para mujeres que no sean de izquierdas, razón por la que entiende la posición de voto del concejal Ángel Niño en Ciudad Lineal. Comparte que no le gusta el mural porque echa en falta mujeres de otras ideologías, como "Concepción Arenal, Margaret Thatcher e incluso Santa Teresa de Jesús" y no sólo referentes de ese feminismo "excluyente y sectario".

"El sectarismo no se borra con más sectarismo"

"Pero el sectarismo no se borra con más sectarismo", ha alegado Villacís, por lo que ha mostrado que no comparte la decisión de eliminar el mural. "Llámelo rectificación, no me importa, la palabra no me asusta. Prefiero que se quede el mural y pintar otros", ha argumentado.

La edil de Vox ha cargado contra la "falta de moral, ética y lealtad" de Cs, al tiempo que ha criticado un mural con mujeres "que han defendido la violencia" y son emblemas de "una política comunista y un pensamiento totalitario". "No comparto la ideología de género y (el mural) no representa ningún valor para las mujeres", ha sostenido Cabello.

La concejala de Vox ha insistido en que no sabe "a qué se dedica Cs" apoyando "a la izquierda, que defiende el pensamiento único". "Huelen su miedo", ha lanzado a la bancada de Cs, después de defender un mural con deportistas paralímpicos a representar "por sus hazañas y no por llevar un fusil en la mano".

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Andrea Levy, ha argumentado que es el Pleno del distrito el que tendría que corregir cualquier decisión, en respeto por la descentralización de competencias a favor de las juntas.

La concejala de Más Madrid Carolina Pulido ha instado al Ayuntamiento de la capital a cumplir "la obligación fundamental de la Constitución que, en su artículo 14, establece el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de género".

Rosa Parks en el Despacho Oval, no en en 'la Conce'

La portavoz socialista de Ciudad Lineal, Enma López, ha lamentado que Cs "se dejara arrastrar por la extrema derecha en el ánimo de borrar a las mujeres" para criticar, a renglón seguido, el intento de utilizar al deporte paralímpico para "blanquear el odio a las mujeres".

"Como si tuviéramos que elegir, restar, cuando no hay dicotomía sino un peaje", ha opinado la edil, que ha recordado que Cs apoyó el mural en 2018, no así dos años después. "Cuando Rosa Parks tiene un sitio en el Despacho Oval, ustedes pretenden borrarla de un mural de la Concepción", ha lamentado, después de pedir a Cs que "deje de bailar el agua a la ultraderecha".