La presidenta navarra no cree que puedan celebrarse los sanfermines aunque se avance en la vacunación

La presidenta navarra, María Chivite, confía en que en verano esté vacunada entre el 40 y 60 por ciento de la población. Aunque todo, dice, dependederá del suministro de vacunas. De momento el calendario de vacunación en Navarra sigue según lo previsto y para esta primera quincena de febrero se espera finalizar con la vacunación en el ámbito sociosanitario, "si no falla el suministro de vacunas otra vez". "El gran suministardor es Pfizer y por ahora no hay un gran volumen, y de Moderna solo hemos recibido 500 vacunas", apunta en Hoy por Hoy Navarra.

Reconoce que las navidades han pasado factura, y que Navarra tuvo que tomar medidas porque iban viendo el aumento de casos, y no había consenso en la interterritorial. "El 95 por ciento de la población ha cambiado su manera de celebrar las navidades pero otros no y lo hemos notado. Si antes reportamos 4 contactos estrechos por cada casa positivo, ahora ese número ha subido por encima de 10".

No augura una semana normal, y tampoco unos sanfermines. "Creo que las fiestas de San Fermín trascienden lo que tiene que ver una fiesta de un municipio. Ahí tenemos muchísima población extranjera, de otras comunidades; es una fiesta multitudinaria y no creo que ese tipo de fiesta pueda producirse aunque sea ya con un calendario vacunal muy adelantado".

Asegura que no le consta que haya habido ningun cargo público en Navarra que se haya adelantado a la vacunas, y respecto a la situación del sector hostelero insiste en que Navarra es la comunidad que más dinero ha puesto sobre la mesa para ayudar al sector.

También otras cuestiones de actualidad sobre la mesa como la capacidad de endeudamiento de Navarra que para este año ha sido finalmente la mitad de lo que se barajaba de inicio. Y Chivite afirma que "hemos utilizado los que hemos necesitado"

Y apunta a otras cuestiones en las que trabaja el ejecutivo como el problema de la eventualidad muy elevada, sobre todo en sanidad, y mas si aun con la pandemia. También el decreto del euskera del que dice esperar llegar a un acuerdo mas pronto que tarde.

En educación trabajando en el decreto foral para un reparto equilibrado del alumnado que ha tenido que adaptarse a la LOMLOE. Y respecto a dejar de pagar con fondos públicos los colegios que segregan por sexos señala que lo tienen que ver normativamente.

Caso Davalor

Respecto a la situación del consejero Manu Ayerdi en el caso Davalor, Chivite insiste en que todavía no ha habido comunicación del auto al consejero Ayerdi, y por lo tanto el artículo 68 no se ha aplicado.La presidenta ha asegurado que el consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, aún no ha recibido el auto del Tribunal Supremo por el que se abren diligencias previas por el caso Davalor y ha mostrado su confianza en que dimitirá cuando se le notifique.

“En el momento procesal oportuno el señor Ayerdi ya dijo que dimitiría” ha recordado, asegurando que aún “no se le ha notificado el auto” y dando por hecho que en el momento en el que lo reciba el consejero dimitirá.

“Que nadie tenga ninguna duda de que yo como presidenta y el Gobierno en su conjunto cumplimos y hacemos cumplir la ley”, ha subrayado, y destacado que en el caso de que Ayerdi no dimitiese ella ejercerá sus competencias si es necesario.

La persona que le sustituya tendrá que ser propuesta por Geroa Bai, y en cualquier caso estar de acuerdo la presidenta.