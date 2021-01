Permisividad cero para quienes incumplan las restricciones en Galicia

Tres mil doscientos policías y guardias civiles refuerzan desde hoy en la provincia de A Coruña los controles para hacer cumplir las nuevas restricciones aprobadas por la Xunta, ya en vigor desde la pasada medianoche. Esta mañana se ha reunido el Centro de Coordinación autonómico, presidido por el Delegado del Gobierno.

Javier Losada advierte que la permisividad con los que las incumplan será cero, y además anunciaba que "hoy he tenido la reunión del centro de coordinación de Galicia. He tenido la oportunidad de estudiar con los responsables de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía adscrita y los responsables de las subdelegaciones del gobierno de España en Galicia, las nuevas medidas que entran en vigor hoy y que han sido emitidas por la Xunta de Galicia. Y hacerlo, como siempre dentro de la cooperación y la colaboración para que se puedan llevar a cabo. Les he trasladado a las fuerzas y cuerpos de seguridad la permisividad cero con los que incumplen las medidas sanitarias. Es preocupante la situación en Galicia, y exige el máximo rigor en la vigilancia de las normas en la lucha contra el COVID, por eso reitero el llamamiento a la responsabilidad individual porque es el elemento fundamental para superar la actual situación. Pero aun así los 7.800 agentes policiales reforzarán sus operativos para conseguir el mayor grado de cumplimiento de las nuevas normativas que han entrado hoy en vigor".

Serán reforzados los operativos centrados en el cumplimiento de las reuniones y la movilidad.

Fundamentalmente en los horarios y aforos de comercios y, en general, en todos aquellos sectores afectados por las restricciones. El Delegado subraya que las medidas adoptadas reflejan una situación preocupante y que ello exige el estricto cumplimiento de la normativa. A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no les pueden "temblar la mano", ha dicho, para garantizar el correcto desarrollo de las restricciones decretadas por la Xunta. En Galicia ayer fueron identificadas a más de siete mil personas, una de ellas fue detenida, se realizaron controles a cinco mil vehículos. 254 acabaron en sanción.