El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, ha señalado este miércoles que para su club es una prioridad la salida de Diego Rolan. El delantero charrúa, cuyo sueldo no es aceptable para el club, vuelve a estar claramente en el mercado. Para el presidente del Deportivo, “un jugador como Rolan es inasumible en Segunda B, la intención es que salga. Tenemos que limpiar económicamente el club, no podemos endeudarlo más. Y si hay salidas, habrá llegadas”. Vidal, por otro lado, no dio por hecho que vaya a abandonar el club, pero sí reconoce que los esfuerzos antes del final del mercado del próximo lunes se encaminan a que abandone Abegondo con una cesión o un traspaso.

Un presupuesto de: 13/15 millones

No fue demasiado claro Fernando Vidal en cuanto a reflejar el presupuesto del Deportivo para el curso actual. Según el dirigente coruñés, “Manejamos un presupuesto de 13, 14 o 15 millones de euros. Pero el coste de la plantilla bruto es de 3.600.000 euros, salvando Rolan”. Se quejó de los problemas con los que se encuentra a diario en el club con numerosas cargas económicas que lastran el trabajo y aumentan el dinero que la propiedad tiene que abonar. “El Deportivo es como un huevo Kinder. Todos los días tienes una sorpresa”, explicó. Deudas pasadas que han generado este año un déficit de más de un millón de euros.

“Sabíamos que nos metíamos en un problema muy grande y ante falta de otras opciones dimos el paso al frente. Desgraciadamente ocurrió un final dramático. Y el descenso fue un mazazo para todos nosotros, que nos ha pasado factura. Es una pesada losa que es difícil de levantar”, explica Fernando Vidal. El presidente confiesa que “La reducción de ingresos que el Depor tiene es bestial. El acuerdo con Abanca se demostró acertadísimo. En agosto no hubiera sido posible competir de no ser así”. Entiende que de no haberse producido el acuerdo con la entidad financiera, el Deportivo hubiese desaparecido este verano.

Un bloqueo mental en la plantilla

Defiende Vidal que el problema del Deportivo no es de compromiso, ni de calidad. Es un problema mental “Los jugadores tienen una pesada losa por ascender. El otro día parecía que la camiseta pesaba 10 kilos. Está el equipo bloqueado" . Explica el dirigente que “tras el partido se hablaron entre ellos. Los jugadores. Las cosas claras. Tenemos que apoyar este proyecto todos a pesar de que las expectativas hayan sido contrarias. No creo que ningún deportivista esté más jodido que cualquier miembro del consejo de administración”.

Un proyecto basado en la cantera

Avanzó el presidente del Deportivo que en los próximos meses saldará a la luz un proyecto encargado a una consultoría en el que la cantera será la piedra angular sobre la que se apoye el Deportivo del futuro. “Es un proyecto a largo plazo en el que trabajamos. Tenemos que cambiar todos el chip. Y hay que tener mucha paciencia y calidad. Estamos en un momento dulce en la cantera y estamos muy contentos con ella”.

No entiende las críticas de Fernando Vázquez

Tal y cómo avanzó Radio Coruña, Fernando Vidal aseguró que no le constó ninguna denuncia previa del ex entrenador sobre cosas “supuestamente tan graves” que denunció Fernando Vázquez en su despedida. “Respeto todo, pero puedo asegurar que tanto la propiedad ni el presidente del club intuimos a que se refiere. Sospecho como vosotros, pero a esa pregunta respondió claro que no (sobre una enemistad con Richard Barral). Hubo 33 lesiones musculares, eso sí que es grave. En jugadores que nunca han tenido lesiones musculares. Si alguien lo tiene claro, que lo diga”, afirmó en referencia a Vázquez”.

Tibia defensa de Barral

Ante la situación del director Deportivo, el presidente Vidal pasó de puntillas. Aseguró que Richard Barral seguirá hasta final de temporada, que es cuando se harán los balances de la gestión. Alabó la calidad de la plantilla creada por el técnico coruñés, pero no lanzó una defensa contundente de su compañero Barral, dejando en el aire su futuro. “Richard Barral es el director de fútbol y cuando las cosas no salen bien, se cuestiona. Pero el consejo debe tener paciencia. Cuando acabe la temporada haremos análisis “, concluyó.