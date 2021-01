Los hosteleros y todo el sector implicado se manifiestan en caravana ante el segundo cierre de la pandemia

La plataforma "SHOSTALERÍA", donde se aglutina buena parte del sector, castigado ahora por un nuevo cierre, el segundo en poco más de dos meses, ha convocado para hoy una caravana de protesta por las nuevas restricciones y para reclamar una mayor protección por parte de las administraciones. Una caravana de un centenar de vehículos que ha comenzado sobre la una, en el entorno del Coliseum para adentrarse en Alfonso Molina hasta la Delegación del Gobierno, de ahí han seguido por la Avenida do Porto, pasando por el túnel hasta Orillamar, Torre de Hércules, para acabar delante del estadio de Riazor donde han leído un manifiesto.

Reclaman ayudas para el autónomo, pero también para las empresas satélite, que durante tres semanas se verán obligadas a recortar sus pedidos, ante unos negocios con la persiana bajada, salvo en el caso de que sigan funcionando con servicio de recogida o a domicilio. También piden asesoramiento a los trabajadores sobre los ERTE y la próxima declaración de la renta, así como un cese de actividad para autónomos acorde a sus necesidades.

Pedro Villarino, portavoz, denunciaba esta mañana que "las medidas son, a veces insuficientes. Insuficientes no solo porque afecten directamente a los locales, si no porque entendemos que deja desamparados todos estos paquetes de ayudas y todas las medidas a empresas adyacentes al sector, como por ejemplo proveedores de mercancía, taxis, servicios de limpieza, etc".

A la caravana acudirán, además de los miembros de la plataforma y trabajadores de la hostelería, empresas de reparto de mercancías y proveedores, así como el gremio de taxistas y estanqueros, sectores también muy afectados por las restricciones y el cierre de locales de hostelería. Participarán vehículos particulares, tanto turismos como camiones de reparto.