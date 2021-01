Pulso por la Champions entre el Villarreal y la Real Sociedad

Villarreal y Real Sociedad sostienen este sábado en el estadio de la Cerámica un pulso por las plazas Champions, ya que el equipo que caiga derrotado podría perder la estela de la cuarta plaza que actualmente ocupa el Sevilla, que además tiene un partido menos.



El conjunto castellonense aventaja en tres puntos al donostiarra, por lo que pretende poner tierra de por medio con un rival directo, al que, en el caso de ganar, superaría en el cómputo particular.



La Real Sociedad necesita romper su mala racha, ya que suma muy pocas victorias desde hace dos meses, a lo que se une su eliminación de la Copa del Rey. No sumar en Villarreal complicaría su situación en plazas europeas.



El entrenador local, Unai Emery, sigue contando con una larga lista de lesionados, a la que esta semana se ha añadido la del joven extremo Yeremi Pino, que no ha podido recuperarse de sus problemas de tobillo.



Esa baja se suma a las de Alberto Moreno y Vicente Iborra, lesionados de larga duración, y a las de Mario Gaspar, Gerard Moreno, Samu Chukweze y Juan Foyth, todos ellos con problemas musculares. A los que se les añade la baja del lateral Jaume Costa, en cuarentena por ser contacto estrecho con un positivo de Covid.



La Real pretende enderezar su rumbo con la complicidad del estadio La Cerámica, en el que ha ganado al Villarreal las dos últimas veces que ha comparecido.



El conjunto guipuzcoano llega herido por la eliminación copera y sumido en una profunda crisis de resultados, con 2 victorias en los 14 últimos partidos que ha disputado, una negativa serie que todavía no le ha alejado de las posiciones europeas en las que, precisamente, el equipo castellonense es su principal rival.



Mikel Oyarzabal, en un gran momento, tendrá que volver a echarse el equipo a la espalda ante la ausencia una jornada más de David Silva, fuente de preocupación en el entorno txuriurdin porque no hay una fecha de retorno para el centrocampista canario, a pesar de la progresiva mejoría en su lesión. Igor Zubeldia se pierde el partido por unos problemas físicos que no parecen graves.



Asier Illarramendi, expulsado en Copa contra el Betis, podría dejar su sitio a Guevara en un once al que podría volver el belga Adnan Januzaj, siempre imprevisible, capaz de lo mejor y de lo menos bueno en un mismo encuentro.



Aihen Muñoz, cumplida la sanción por acumulación de tarjetas, pugnará también por la plaza en un lateral con Nacho Monreal, al que los dos encuentros ante el Betis han pasado factura, aunque su experiencia sea determinante en una línea claramente a la baja en los últimos choques.



Alineaciones probables:



Villarreal CF: Asenjo, Peña, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Trigueros, Parejo; Moi Gómez, Álex Baena, Alcácer



Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Muñoz: Guevara, Guridi, Merino: Januzaj, Oyarzabal e Isak.



Árbitro: Díaz de Mera Escuderos, Isidro (Castilla la Mancha). VAR: González González, José Luis (Castilla León)



Estadio: La Cerámica



Horario: 21:00 horas



---------------------------------------------------------------



Clasificación: Villarreal 5º (34 puntos) Real Sociedad 6º (31 puntos)



La clave: Ante las numerosas bajas en ataque la vuelta a la titularidad de Paco Alcácer es clave para el conjunto castellonense.



El dato: El Villarreal afronta este encuentro con ocho bajas.



La Frase:



Emery: "Nos enfrentamos a un equipazo que aspira a los mismo que nosotros".