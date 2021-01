La euforia de un aspirante al ascenso y la necesidad de oxígeno del Castellón

El Almería regresa este sábado a LaLiga SmartBank en medio de la euforia de su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, tras eliminar a dos equipos de Primera, y con la intención de que este éxito no le pase factura frente a un Castellón que necesita un balón de oxígeno para alejarse de la zona baja.



Tras superar en los penaltis a Osasuna (0-0) en el torneo copero y después de endosarle un 5-0 al Alavés, lo que le llevado a unos cuartos de final por segunda vez en su historia, la U.D. Almería tiene claro que vuelve a la 'realidad' ante el Castellón, seguramente con su once más habitual después de la hazaña firmada por los menos habituales ante los navarros.



Los almerienses, terceros a 3 puntos de los colíderes, Espanyol y Mallorca, quieren trasladar a la competición en la que tienen depositadas sus mayores ilusiones, que pasan por el ascenso, su excepcional e histórica marcha en la Copa, si bien les espera un rival exigido por su situación, decimoséptimo con una exigua ventaja sobre el descenso.



Su técnico, el portugués José Gomes, mantiene que el objetivo prioritario es el ascenso directo a final de temporada, con lo que el duelo ante el Castellón es el más importante en ese camino, sobre todo tras el resbalón de la última jornada en casa con el empate a dos contra el Sabadell.



Los rojiblancos tienen ya su bloque al completo, toda vez que Sergio Akieme cumplió ante los vallesanos su sanción, por la expulsión sufrida en el partido del 3 de enero frente a la Ponferradina, e incluso podría ser titular, aunque también es cierto que el miércoles jugó los 120 minutos del enfrentamiento ante Osasuna.



Por ello, podría suplirle en la zaga Álex Centelles. El partido de Copa deparó que habituales titulares salieran en la segunda parte y también jugaran la prórroga, lo que no impide que gente como Sadiq Umar, Corpas, Carvalho o Samú Costa vayan a estar de inicio contra un Sabadell que perdió en sus dos únicas visitas a Almería.



Aunque el entrenador luso no dio la lista de convocados tras la sesión de este viernes, es probable que el once se parezca mucho al que alineó la pasada jornada frente al Sabadell, con la posible ausencia por lesión del central serbio Nikola Maras.



Mientras, el Castellón llega al Estadio de los Juegos Mediterráneos con el reto de confirmar la mejoría mostrada ante el Real Sporting de Gijón el pasado fin de semana (2-0) y de enlazar un segundo triunfo que le dé oxígeno y le permita abrir brecha respecto a la zona peligrosa, de la que le separa un punto.



La sólida imagen mostrada en el debut en el banquillo de Juan Carlos Garrido quiere trasladarla también a domicilio, donde el Castellón esperará que el Almería lleve la iniciativa en el juego, al revés que en sus planteamientos durante la primera vuelta, y tratará de llegar con peligro a la meta local a través de jugadas a balón parado y al contraataque.



Garrido mantendrá el mismo bloque que alineó el pasado fin de semana, por lo que el jienense Javi Moyano, primer refuerzo en el mercado de invierno, deberá esperar para poder debutar con los colores albinegros.



Con ello, mantendrá la línea defensiva con cuatro futbolistas y un centro del campo en el que Carlos Salvador llevará la manija para tratar de desarticular el juego ofensivo del Almería, mientras que Rubén Díez continuará en una posición más adelantada, cerca de David Cubillas como referencia en el ataque.



- Alineaciones probables:



Almería: Makaridze; Balliu, Chumi, Jorge Cuenca, Centelles; Morlanes, Samú Costa; Corpas, Carvalho, Aketxe, y Sadiq Umar.



Castellón: Álvaro Campos; Iago Indias, Víctor García, Rafa Gálvez, Delgado; Carles Salvador, Gus Ledes; Marc Mateu, Arturo, Rubén y Cubillas.



Árbitro: Vicandi Garrido (Comité Vasco).



Estadio: Juegos Mediterráneos.



Hora: 21.00.