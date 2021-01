Un gol en el tiempo añadido de Isak contrarrestó el tempranero gol de Dani Parejo para el Villarreal, en un duelo de dominio territorial del equipo donostiarra pero sin agobios para el equipo local, que dejó escapar la victoria justo en el momento que más parecía tener controlado el partido.



El partido no pudo empezar mejor para el Villarreal, con un golazo de Dani Parejo desde fuera del área antes de cumplirse los tres minutos de juego. El organiador del equpo castellonense aprovechó un balón suelto para conectar un potente disparo que se coló por la escuadra sin que Remero pudiera detenerlo.



El gol hizo que la Real se hiciera con el control del balón y el juego, con un balón de Isak al larguero incluido. Así, los jugadoresde Imanol Alguacil asediaron la meta de Asenjo y obligaron a la defensa del Villarreal a emplearse a fondo, en especial el central Raúl Albiol, que evitó en el primer cuarto de hora que el equipo donostiarra lograse su objetivo.



La Real mantuvo su domino territorial conforme avanzaba el partido pero el balance defensivo del Villarreal funcionaba a la perfección, cerrando espacios y frenando en los últimos metros el empuje visitante.



El guión del partido se mantuvo hasta el final del primer tiempo, con una abrumadora posesión visitante que no supo traducir en ocasiones claras de gol ante un Villarreal que se replegaba bien y que pudo aumentar su ventaja en un taconazo de Paco Alcácer que salió rozando el poste.



La segunda parte arrancó bajo los mismos parámetros de la primera. La Real llevaba el peso del juego y llevaba el balón al campo del Villarreal, que no bajaba la guardia en su empeño defensivo.



Sin embargo, el dominio de la Real estuvo basado en una acumulación de pases en el centro del campo pero sin profundidad en ataque hasta el punto de que el Villarreal estaba cómodo en esta situación, sin agobios para Asenjo, por delante en el marcador y dejando pasar el tiempo.



A poco más de diez minutos para el final Imanol Alguacil realizó un triple cambio en el que entraron al campo Gorosabel, Januzaj y Carlos Fernández con el objetivo de tener la profundidad de la que adoleció en casi toda la segunda parte, mientras que el Villarreal esperaba lanzar alguna contra con la que sentenciar el choque ante la vocación ofensiva de su rival.



En la recta final del choque, y cuando el Villarreal tocaba con la punta de los dedos la victoria llegó el gol de la Real que premiaba su mayor dominio en una acción en la que tras varios cabezazos nadie de la defensa local pudo despejar el balón e Isak de un fuerte disparo batió a Asenjo.