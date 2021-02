El Deportivo llega al último día de mercado con deberes pendientes. Tras la operación salida culminada con el adiós de Rolan y de Rui Costa, el club trata de desbloquear el mercado con al menos una llegada más. La situación, a esta hora todavía no está clara y Fernando Vidal no ha logrado todavía el visto bueno de la propiedad para firmar llegadas. La "situación financiera crítica", como aseguran fuentes consultadas por esta emisora, que se vive en el club es el gran obstáculo para firmar incorporaciones. Hasta las doce de la noche tiene tiempo el Depor para poder lograr llegadas. Con dos fichas libres ( al menos de momento), lo previsible es que al menos se produzca una incorporación antes del final de la jornada. Que encajen las piezas, es el gran reto en el que se trabaja desde la Plaza de Pontevedra. La tarde apunta a ser intensa.

Tanteo a Luis Fernández

Este fin de semana, el Deportivo puso encima de la mesa el nombre de Luis Fernández. El ariete lucense, como adelantó la Radio Galega y confirmó Radio Coruña, ex del propio Dépor, había llegado a un entendimiento con el área deportiva para su llegada a Riazor. Se valoró su gol y su buen manejo del balón parado. Sin embargo, la operación finalmente se enfrió ante las dudas de los dueños de la entidad blanquiazul, y la operación, este lunes está prácticamente descartada.

Rolan, oficialmente fuera del Depor

El club coruñés hizo público a primera hora de la mañana el adiós definitivo de su ariete Diego Rolan. “El Deportivo, el Pyramids FC y Diego Rolan han alcanzado un acuerdo para que el delantero uruguayo complete lo que resta de Temporada 2020-2021 cedido en el equipo de la Premier League egipcia”. Se trata de una cesión con opción de compra por lo que previsiblemente el club no vuelva a tener a en nómina al jugador charrúa.

Rolan también se despidió de la afición blanquiazul a través de un mensaje en sus redes sociales. “Le quiero dar gracias a toda la gente del Deportivo por cómo me recibieron y me trataron el tiempo que estuve, espero que puedan cumplir sus objetivos porque se lo merecen. Forza Depor”, anuncia en su cuenta de Twitter. El equipo egipcio del Pyramids también hizo publica su llegada.

Su marcha se aceleró el pasado miércoles, cuando el presidente Vidal declaró que”un jugador como Rolan es inasumible en Segunda B, la intención es que salga”.

Rui Costa jugará en las Azores

A falta de confirmación por parte del Deportivo, el Diario As dio por hecho que Rui Costa jugará en el Santa Clara portugués. El delantero luso regresa al fútbol de su país y se desvincula del Depor tras medio año aciago. Rui Costa jugará por lo tanto en las Azores, hacia donde ya se dirige tras no haberse entrenado con sus compañeros blanquiazules este lunes. El pelotero publicó una foto en sus redes sociales donde anunciaba un viaje en avión desde el aeropuerto de Lisboa. Según avanza AS, el delantero llega a coste cero a su nuevo destino y el club herculino mantiene derechos económicos en caso de futuro traspaso.

Nacho González: futuro en el aire

El nombre de Nacho González lleva desde el primer día en el escaparate. Su bajo rendimiento y los pocos minutos que lleva acumulados en las últimas semanas son una pista de cuál puede ser su futuro. A pesar de que Rubén de la Barrera está dispuesto a seguir contando con él, y goza de la confianza de Barral, su marcha podría desbloquear la llegada de un nuevo mediapunta. Esa es la pieza más ansiada por el nuevo entrenador, y un adiós del charrúa abriría esa puerta .Las negociaciones, ya iniciadas la semana pasada, no cristalizaron. A esta hora, el de Nacho González es uno de los frentes abiertos.