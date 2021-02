FAMPA Castelló considera que no tiene sentido que haya vacaciones en Magdalena si no hay fiestas

FAMPA Castelló considera que sería muy positivo que los días no lectivos de Magdalena se aplazaran y reubicaran en otras fechas. Debido a la pandemia de la COVID-19, las fiestas fundacionales de la ciudad se verán obligadas a cancelarse un año más. Por este motivo, desde la entidad que aglutina a la mayoría de las AMPA de la provincia consideran que no tiene demasiado sentido que el alumnado tenga vacaciones si no hay fiestas. Principalmente, la federación apoya que los días festivos pasen a otras fechas, un hecho que, según apuntan, ayudaría a la conciliación familiar.

La primera vez que FAMPA Castelló propuso esta idea fue en el Consejo Escolar Municipal (CEM) antes de Navidad. En aquel momento, fue la única organización que apoyó esta propuesta porque, en principio, las fiestas continuaban adelante. Sin embargo, la situación provocada por la tercera ola de la pandemia ha hecho replantearse la situación y suspender de nuevo la Feria y Fiestas de la Magdalena por motivos sanitarios.

Ya en aquel momento, la federación propuso en el CEM que se distribuyeran los días no lectivos durante el curso, por ejemplo los lunes o viernes, o incluso avanzar la finalización del curso. Por ello, opinan que éstas podrían ser algunas de las soluciones para unas fechas en las que la mayoría de padres y madres tendrán que acudir a sus puestos de trabajo. Asimismo, la organización expresa su preocupación por otras fechas festivas que cree que tanto conselleria como los Ayuntamientos y empresas privadas deberían tener en cuenta en una situación tan excepcional como la actual.

Por otra parte, FAMPA Castelló comprende que se trata de un cambio que puede que trastoque la planificación escolar y el calendario previsto pero subraya que se trata de un momento insólito y confía en que estas modificaciones se podrían solucionar de algún modo.