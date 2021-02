La lluita contra l'obsolescència programada també passa pels artesans de la tapisseria

Fa anys que trobar artesans i artesanes es converteix en una tasca complexa i amb pocs resultats. La reparació d'un objectes és, en l'actualitat, de les últimes opcions a prendre quan l'article deixa de funcionar correctament o té alguna tara. Bé pel preu de la reparació o bé per la qualitat de l'objecte, abans ens decidim per comprar un de nou, que no per buscar a l'expert o l'experta que puga reparar el defecte i donar- una segona vida a eixe article.

A Almassora es troba el taller en el qual David Catalán, més conegut per Kata, i la seua germana desenvolupen un ofici que van aprendre dels seus pares. Hem passejat amb Kata per les instal·lacions per reflexionar sobre l'artesania, l'obsolescència programada i la creativitat. També hem aconseguit, gràcies a les tapisseres Isabel Sánchez i Isabel Garcia, el manual d'instruccions per entapissar un sofà.

Un reportatge emés a 'Hoy por Hoy Castellón', presentat per Nieves Adsuara, i realitzat per María Molina.