Richard Barral: "No me escondo, el máximo responsable soy yo"

Richard Barral hizo este miércoles el tradicional repaso a la situación del Deportivo después del mercado. El director de fútbol blanquiazul, que vive sus horas más bajas en el Depor, se refirió a su delicada situación personal y al evidente riesgo a que el proyecto de todo el año sea un fracaso. “¿Si veo peligrar mi puesto? Mi puesto está a disposición permanente. Soy una persona de club. Soy una persona de Coruña y cuando no quieran que esté, me voy y se acabó”, explicó Barral.

Su conferencia de prensa se convirtió en una clara defensa del potencial de la plantilla que él mismo diseñó. Refrendó su creencia en que los jugadores de calidad y con historial en Primera tienen que ser superiores en otras categorías, aunque reconoció que “por lo que sea”, los resultados no están llegando. “Creo que hemos hecho una gran plantilla. No me puedo esconder. El de Primera es mejor en Segunda . Los buenos son siempre mejores. El resto es demagogia”, defendió.

Richard Barral aseguró que todavía hay opciones de lograr el ascenso y pide unión al deportivismo para lograr alcanzar el éxito. “También digo una cosa: esto no ha acabado. Entremos o no entre los tres primeros, esto continúa y quiero pedir calma, ir partido a partido" .

Un equipo “con más calidad y buen pie”

Tras los cambios en el equipo en el mercado de fichajes, con la llegada de Raí y el ascenso de los jugadores del filial, el director deportivo defendió que no hubo improvisación en el último día del mercado. Que la búsqueda de Sergio Moreno se debió a un recambio natural para Rolan. “Se está hablando de falta de planificación. Lógicamente eso no va a haber. Errores puede. Disponíamos de unas posibilidades económicas. Teníamos cerrado con ese jugador el viernes. El sábado estaban todas las partes implicadas. Teníamos a Sergio firmado. De repente, a las 11 de la noche del lunes, se tumba la operación por una deuda entre Rayo y Mirandés”.

En líneas generales, cree Barral que el equipo está más compensado y adaptado a los gustos de Rubén de la Barrera con los cambios. “¿Si hemos quedado cortos de delanteros? en número no. Hemos ganado en jugones, hablando de una manera coloquial. Son jugadores Rayco y Villares de buen pie"

Por otro lado, destacó que “el tema de Villares ya estaba hablado desde que llegó Rubén. Ya a Fernando Vázquez le hubiese gustado contar con él y por falta de fichas no pudo ser”. Avanzó igualmente que ya estaba tratado con Rayco y su agente un cambio en el contrato del canario para favorecer su salto a la primera plantilla.

Rolan: cesión favorable para el Deportivo

Sobre Diego Rolan, que salió del equipo la última semana del mercado, avanzó Barral que "con él estaba claro que no se iba a contar". Asegura el director deportivo que la idea de la dirección deportiva era la de, egoistamente, haber mantenido al futbolista. "Cuando se planifica la plantilla, Rolan no entra en la planificación. Un jugador que no se puede asumir. Hay que ajustarse. La plantilla se hace sin él. Pero por una serie de circunstancias, no salio. Pero las opciones no se han considerado. A partir de ahi pasa a disposición del club. Con el se llega a un tipo de acuerdos privados. Tanto si se queda como si se va", finaliza. Rolan sale cedido así a Egipto en un acuerdo con opción de compra no obligatoria.