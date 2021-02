A Coruña aprueba la ordenaza del gallego con polémica sobre dudas legales

El pleno del Concello de A Coruña ha aprobado, de forma inicial, la nueva ordenanza que regulará el uso del gallego en la Administración local. A Coruña es el único municipio de Galicia que no cuenta con ella. Y es que, no en vano, la Ley de Normalización Lingüística de la lengua galega, fue aprobada por el Parlamento Gallego en 1983. A Coruña lleva 32 años de retraso. Se trata de una ordenanza que muchos concellos ya pusieron en marcha en los años 90. Hoy en la ciudad de A Coruña ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos, PSOE, Marea, BNG, Podemos, a excepción del PP, que se abstuvo. Se trata de un documento que forma parte de los compromisos del gobierno socialista con el Bloque y que pone fin, sin duda, a una "anomalía". Así lo explicaba en la sesión, el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage. "A ordenanza do galego no Concello da Coruña non ven só a normalizar algo que tiña que ser normal senon que ao que ven é a poñer fin a unha anomalía, unha anomalía que debemos de reparar dando cumprimento a lexislación vixente. Con 31 anos de retraso tarde, pero chegamos".

El BNG satisfecho. La concejala nacionalista, Avia Veira, declaraba que "hoxe cúmprese unha parte do acordo de mandato, un acordo que asignamos para ser útil a ciudadanía de A Coruña. Hoxe correximos unha anomalía, como ben dixo o portavoz do goberno municipal. Dentro das cidades do país, A Coruña vai a deixar de ser a única de todas as cidades, que non tiñan ningún tipo de regularización municipal específica para a lingua galega".

La ordenanza se ha aprobado de forma inicial, pero su debate no ha estado exenta de polémica. Marea y Podemos critican que el texto presenta defectos y, de hecho, cuenta con informes que plantean dudas jurídicas. El PP pedía que se trajera a pleno sin estas irregularidades. Entre los principales reproches: que no haya contado con la participación de la ciudadanía.

Marea Atlántica presentó una serie de alegaciones para corregirla, cuyo debate fue rechazado. Pedían un Consello Local da Lingua para garantizar su cumplimiento, una consulta pública y que la ordenanza tuviera una vigencia mínima de cinco años para no estar sometido a los periodos electorales.

Iago Martínez, concejal de La Marea. "Opacidade, presas, pouco ou ningín diálogo, cero participación, inseguridade xurídica, erros, imprecisións... Mal comezo para unha ordenanza, fraco favor, ningún favor nin a ordenanza, nin ao galego, pero a pregunta é, ¿por qué actuan asi? ¿que necesidade de traer esta ordenanza ao pleno en estas condicións?.

El PP, que se abstuvo, está de acuerdo en poner en marcha una normativa de este tipo, pero insistió en que debería traerse sin dudas jurídicas. Señalan que tanto el informe de la asesoría jurídica como el del secretario municipal plantean inseguridades sobre la legalidad de algunos artículos del texto, que coinciden con los anulados por los tribunales en la normativa aprobada en Lugo.

Rosa Gallego, portavoz conservadora, pedía "hacer las cosas bien, como tenía en el informe en contra de la asesoría jurídica el órgano de asesoramiento al ayuntamiento, ¿cuál es la urgencia después de 32 años? ¿no puede esperar 1 mes 2 meses y que salga bien? No estamos pidiendo que se retire y nunca más, si no lo que pedimos es que se haga bien".

Podemos también ha criticado que se haya traido a pleno sin consenso político, ni ciudadano.

En la sesión de hoy ha tomado posesión de su cargo como nuevo concejal del PP, Carlos Varela, tras la salida de Martín Fernández Prado para ocupar el cargo de presidente de la Autoridad Portuaria. Fue asesor de Educación bajo el mandato de Carlos Negreira.