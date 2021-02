Un estudio nacional concluye que 1 de cada 5 diagnósticos de cáncer se retrasaron en España a causa de la pandemia. Pacientes, profesionales de la salud e investigadores piden que la crisis del coronavirus no detenga la inversión y la apuesta por una enfermedad provoca más de 8.000 muertes al año según los datos de la AECC.

La pandemia del coronavirus ha supuesto un golpe importante tanto en los diagnósticos precoces, muy importantes para mejorar la tasa de recuperación y supervivencia, como la investigación. En esta tercera ola, ante la alta ocupación de camas el el CHUAC, la actividad ocológica también se ha visto afectada. No obstante desde el servicio de oncología del CHUAC trabajan para que la repercusión en los pacientes sea la mínima imprescindible.

Silvia Antolín, oncóloga en el CHUAC, en Hoy x Hoy A Coruña declaraba que "en nuestro hospital la actividad se mantiene al 100 por 100. Aquellos pacientes que están a la espera de una prueba diagnóstica, de alguna cirugía en breve, en un plazo corto, ojalá no me equivoque, en un par de semanas, dos o tres semanas se podrá reanudar la actividad quirúrgica. No es que se haya suspendido del todo pero bueno, cirugías programadas se podrán hacer e intensificar un poquito en este sentido para que todo el mundo reciba la atención adecuada".

Antolín pide a todas las personas que acudan a los hospitales si lo consideran necesario, que el miedo a contagiarse no impida detectar una enfermedad que es imprescindible atajar cuanto antes.