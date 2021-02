Anita, la niña que en esta pandemia cumplió 100 años

Los datos de infectados, las muertes, las restricciones, las prohibiciones, las obligaciones, los encierros, los cierres perimetrales... están marcando inevitablemente nuestras vidas. En este contexto, desde Radio Coruña queremos acabar la semana con una nota de optimismo. Con esas historias que aún brillan en mitad de este túnel.

Hoy le pone voz Ana Liñeira, "Anita". Una joven que vive en la residencia La Luz, en Meirás. Se dedica a pintar, cuando las obligaciones de su edad le dejan. Anita tiene 100 años y está, como ella mismo dice "estupenda".

Anita, esta mañana en Radio Coruña decía que "pintar me encanta, ahora no puedo mucho porque la vista me falla mucho. El azul, el rosa, el amarillo... sí, todos esos me gustan mucho. Flores, paisajes, me gusta mucho, toda la mañana entre una cosa y otra se pasa la mañana, entre llamadas y cosas que hay que hacer".

No le pide nada a la vida, sólo vivir. Por cierto que en la residencia de mayores La Luz, en la zona de Sada, no ha registrado en toda la pandemia ni un sólo infectado. Porque las cosas positivas también pasan.