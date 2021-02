El Concello aprueba las obras para facilitar el acceso a las playas a personas con diversidad funcional

El Ayuntamiento de A Coruña iniciará próximamente las obras de mejora de la accesibilidad a las playas urbanas, para facilitar su apertura a personas con diversidad fucional. La Concejalía de Medio Ambiente ha adjudicado los trabajos a la empresa Cimbra Contracts, S.L. por un importe de 178.698,49 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

"O Goberno local traballa desde todas as áreas para conseguir unha cidade máis inclusiva", señaló la alcaldesa, Inés Rey. Por su parte, la concelleira de Medio Ambiente, Esther Fontán, destacó que estos proyectos "forman parte do DNI do plan do concello de gobernar para toda a veciñanza de xeito inclusivo e igualitario".

El Gobierno municipal tiene previsto llevar este tipo de mejoras a los accesos de zonas verdes y espacios naturales.

La actuación forma parte de la Estratexia DUSI, Desenvolvemento Urbano Sostible Integrado, y se ha realizado con la participación de asociaciones de personas con discapacidad, como Cogami, Grumico, Once y AXPG.

Actuaciones en tres playas

Las obras se centrarán en Riazor, Oza y San Amaro porque las otras dos, Orzán y As Lapas "son as as que presentan máis dificultades de adaptación", según el Concello. La primera actuación se desarollará en los paseos marítimos, en los tramos paralelos a las playas e intervendrá sobre los pavimentos, rampas, aparcamientos, escaleras, paradas de autobús y otro mobiliario urbano.

Además, en el caso de Oza y San Amaro, está previsto construir paseos peatonales de madera sobre los pilares de acceso a los arenales.

También está previsto hacer peatonal el paseo de San Amaro en el frente de la playa, de forma que sólo se permita el paso de bicicletas, vehículos autorizados y personas de movilidad reducida.

Los arenales contarán con tres sillas de ruedas anfibias, juegos con muletas, cintas de transferencia, andadores y hamacas adaptadas. También en la plaza de Oza se instalará una pérgola de madera.

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamieto de A Coruña proyecta además el acondicionamiento de itinerarios peatonales accesibles sobre la arena hasta el agua y señalizará las pasarelas de madera actuales con un esmaltado en sus extremos. Desde el nivel de pleamar hasta el agua se instalarán pasarelas que se puedan recoger y desmontar rápidamente en condiciones de pleamar.