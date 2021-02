María Victoria Garrido asegura que no recibió trato de favor como ex alto cargo de Sanitat al ser vacunada

La ex Directora General de la Alta Inspección Sanitaria de la Generalitat, María Victoria Garrido, asegura que no recibió un trato de favor por su condición de ex alto cargo de la Conselleria de Sanitat, cuando se le administró la vacuna en el centro de salud 9 d’Octubre.

Como ayer les contamos Sanitat investiga la posible vacunación de algunos familiares de personal sanitario del centro de salud 9 d’Octubre de Castelló y de personas externas a a este centro. La ex Directora General de la Alta Inspección Sanitaria de la Generalitat, María Victoria Garrido, ha asegurado en un comunicado que le administraron la vacuna el 12 de enero en el centro de salud más cercano a su trabajo, porque ejerce como médica inspectora colegiada en Castellón en la unidad médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por lo que atiende a pacientes en su consulta, como un médico de familia.

Además, advierte que su puesto de trabajo ha estado clasificado con un riesgo de exposición al virus equivalente al de una consulta de primaria y que por tanto, en la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad le correspondía el grupo 3 de vacunación, que está clasificado como otro personal sanitario y sociosanitario.