Los castellonenses creen que el actual Ayuntamiento ha empeorado mucho frente a anteriores equipos de gobierno

Más del veinte por cien de los castelloneses considera que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, formado por PSOE, Compromís y Unides-Podem, ha empeorado mucho respecto a anteriores equipos de gobierno del municipio y que es poco reivindicativo, según se desprende de una encuesta realizada a 400 personas por la empresa 40dB para Radio Castellón Cadena Ser entre los días 25 y 29 de Enero de este año.

Un 20,3 por cien de los castellonenses cree que el actual equipo de Gobierno de la capital, formado por PSOE, Compromís y Unides-Podem, es peor que equipos de gobierno anteriores de la ciudad.

El estudio de 40dB también señala que un 17,3 por cien cree que ha empeorado algo, un 6,8 por cien que no ha cambiado, un 4 que ha mejorado algo y un 3,8 por cien que ha mejorado mucho. En este bloque, un 21,8 por cien no sabe, no contesta.

En la encuesta se pregunta también sobre qué nota le pondría al tripartito en su conjunto. Y aquí obtiene una nota media de un 4,93, rozando el aprobado justo.

En este mismo apartado, un 7,3 por cien de los encuestados tiene una muy buena valoración del tripartito, un 3,8 buena, un 22,3 por cien regular, un 15,8 por cien mala y un 17 por cien tiene una valoración muy mala del atual tripartito municipal.

La muestra sobre el clima político y social en Castelló indica también como destacado que el Ayuntamiento de la capital no es lo suficiente reivindicativo ante los gobiernos autonómico y central, así lo manifiesta un 54 por cien de los encuestados frente a un 29,5 por cien que cree que sí es lo suficientemente reivindicativo frente a las otras dos administraciones.

La encuesta telefónica realizada en Castelló ciudad por la empresa 40dB ha sido de 400 entrevistas con cuotas por sexo y edad cruzadas entre los días 25 y 29 de Enero de este año, con una población residente de 18 años de edad o más y un error de más menos un 4,89 puntos porcentuales.