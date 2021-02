Reunión de Marco y Puig para afrontar los retos de la ciudad de Castelló

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, se ha reunido con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para abordar asuntos prioritarios de la agenda municipal. En el encuentro, la alcaldesa ha trasladado al jefe del Consell los retos a los que se enfrenta la ciudad y ha destacado “la colaboración plena entre ambas institucionales para impulsar proyectos y atender las necesidades de Castelló en un contexto tan complicado como el actual, en plena emergencia sanitaria por la covid-19”.

Por su parte, Puig ha trasladado a Marco la “colaboración máxima” de la administración valenciana con los proyectos que impulsa el consistorio. La reunión, como ha explicitado el jefe del Consell, ha transcurrido en un clima de máximo entendimiento y de lealtad institucional. El president le ha mostrado a la primera edil la disposición de la Generalitat para abordar las cuestiones pendientes que tiene la ciudad.

Entre los asuntos abordados, destaca la evolución de la pandemia del coronavirus. En este sentido, Marco ha reiterado el ofrecimiento que ya realizó el pasado mes de enero para facilitar espacios municipales donde realizar vacunaciones masivas a la población castellonense y ha recordado la colaboración prestada desde el inicio de la pandemia para la instalación del hospital de campaña, así como para atender otras necesidades planteadas por las autoridades sanitarias.

Otro tema estratégico para Castelló que se ha tratado en la reunión es el impulso definitivo al planeamiento urbanístico que determinará las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la ciudad y servirá de motor para la recuperación. “El Plan General ya está en la última fase de la tramitación tras la segunda exposición pública, que ha sido voluntaria, y en este sentido el presidente ha vuelto a mostrar todo su apoyo para que el nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad sea una realidad lo antes posible”, ha apuntado Marco.

En este sentido, la alcaldesa también ha aprovechado el encuentro para trasladar a Puig su preocupación por la reducción del suelo industrial, recordando que el Ayuntamiento ha alegado al Plan de Acción Territorial con el objetivo de conseguir recuperar suelo logístico que fue reducido por la Declaración Ambiental Territorial y Estratégica (DATE).

Otro de los asuntos que se ha puesto sobre la mesa es la necesidad de poner en marcha la comisión de patrimonio, como así se aprobó por unanimidad en el pleno municipal del pasado diciembre. A este respecto, Puig y Marco han acordado convocar la comisión mixta lo más pronto posible para poner en común el patrimonio y las necesidades de las distintas administraciones, tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat y la Diputación, con el objetivo de impulsar los proyectos que resulten prioritarios para la ciudad, bajo criterios de reciprocidad y colaboración institucional. En el seno de esta comisión se abordará el futuro conservatorio. “Es una infraestructura prioritaria tanto para el presidente como para la alcaldesa, y es importantísimo que esté en Castelló lo antes posible, por eso lo abordaremos en la comisión mixta de patrimonio”, ha asegurado Marco. “En el ámbito de colaboración entre las administraciones, es importante esta comisión para poner en común los inmuebles que hay en la ciudad y las necesidades de espacios para dar el mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas”, ha indicado la alcaldesa.

Por otra parte, en el encuentro también se ha hablado de los fondos europeos y de la continuidad de la colaboración entre ambas administraciones en las nuevas convocatorias. “El Ayuntamiento de Castelló es líder en ejecución de fondos europeos y en esta línea seguiremos trabajando”, ha destacado Marco.

VALORACIÓN DEL PP

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, lamenta que el nuevo encuentro entre la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, “no pase de las buenas palabras. Los compromisos concretos siguen brillando por su ausencia, como ha quedado demostrado en estos seis años de gobiernos de izquierda en ambas administraciones”.

Sergio Toledo ha hecho este balance tras la reunión que ambos responsables políticos han mantenido en la Generalitat. “El álbum de fotos de Puig y Marco está lleno de instantáneas tras seis años de citas, el problema es que los resultados no llegan nunca a los castellonenses”.

“A día de hoy, y tras casi un año de pandemia, continúa sin haber en la ciudad ni un solo nuevo espacio habilitado para la atención a los pacientes infectados por Covid. Lo único que hay es una carpa que no se ha podido utilizar más que en un momento de extraordinaria presión de los ingresos hospitalarios porque el Hospital General no daba más de sí. Tampoco conocemos el plan de vacunación, que se vendió en enero a bombo y platillo pero que luego ha llegado a todos menos a quienes tenía que llegar, porque la gestión del Consell en materia sanitaria está siendo un absoluto caos y descontrol. Asimismo, los centros de salud siguen cerrados”, ha recordado. “Los fallecimientos no paran de crecer. Menos palabras y más hechos, porque las acciones en beneficio de los castellonenses brillan por su ausencia”, ha subrayado, tras recordar que “en Castellón no se ha repartido ni una mascarilla gratis a los vecinos, mientras todos los alcaldes de poblaciones vecinas llevan varias tandas de reparto”.

Asimismo, Toledo ha calificado de “esperpento” que la alcaldesa se haya mostrado “preocupada” por un Plan General que, como viene denunciando el PP, va a suponer un hachazo al futuro crecimiento económico de la ciudad, teniendo en cuenta la enorme reducción del suelo industrial que contempla. “Si no le gusta el Plan General, ¿para qué lo aprueba? Nadie ha presionado al PSOE para llevarlo al pleno y aprobarlo. Más bien nos lo ha impuesto a todos los castellonenses, así que nos parece cualquier cosa menos coherente que ahora la alcaldesa salga afirmando que quiere más suelo industrial, puesto que reivindicarlo y ponerlo a disposición de la ciudad es su completa competencia y responsabilidad”, ha añadido.

Por último, Sergio Toledo ha pedido a Ximo Puig que cumpla con sus obligaciones financieras con la ciudad de Castellón. “Ni llegan inversiones, ni llega la financiación que nos corresponde. Ahora mismo la Generalitat de Puig y Oltra nos deben casi 3 millones de euros, una cuestión que no es menor, teniendo en cuenta la grave crisis económica que se vive en la ciudad, a lo que hay que añadir que el grueso de las ayudas del Plan Resistir todavía no están disponibles, de manera que no ha llegado ni un solo euro al bolsillo de quienes ahora mismo más lo necesitan, las pymes, los autónomos y las familias de Castellón, que lo están pasando realmente mal”, ha concluido.