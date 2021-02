La emotiva carta de una familia de Castellón a los sanitarios que cuidaron de su padre fallecido por COVID-19

La familia Mayo-Ramírez perdió a su padre, de 67 años y de Borriol, la semana pasada. Después de un mes luchando contra la COVID-19, falleció en el Hospital General Universitario de Castellón el pasado 4 de febrero.

En agradecimiento a la atención y esfuerzo realizado por el personal sanitario del hospital, toda la familia, a través de su hija, ha escrito una carta al equipo humano que luchó por su padre. Estas son sus emocionantes palabras.

Carta

Gràcies als professionals sanitaris de l'Hospital General de Castelló pel gran equip humà que formen.

Fa més d'un mes, el 3 de gener, el meu pare va ingressar en la Unitat de Vigilància intensiva de l'Hospital General de Castelló amb coronavirus. En diverses ocasions va ser ell qui va combatre contra el virus al carrer desinfectant les voreres de Borriol amb el seu tractor. Tenia 67 anys, era fort i bondadós, però després d'un mes d'angoixa, no va poder véncer aquesta batalla i va morir dijous passat, 4 de febrer. Una batalla que ningú pot imaginar fins que la viu de prop, perquè implica soledat i desànim.

Malgrat les condicions d'hospitalització, he pogut sentir la calor del gran equip humà de professionals que hi ha darrere de la Unitat de Vigilància intensiva. Un equip del qual vaig formar part fins fa només uns mesos. El meu pare em deia durant els primers dies del seu ingrés, que quan es recuperara us portaria a tots les típiques “coques” de Borriol i botelles d'oli d'oliva dels nostres camps pel tracte que li heu oferit.

Mai oblidarem el que heu lluitat per ell. Sou uns grans professionals. Estic orgullosa de ser sanitària i d'haver treballat amb vosaltres. Mil milions de gràcies de part de tota la família.