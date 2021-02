El Ayuntamiento sancionará a la hostelería que abra sus locales y atienda a clientes en el interior.

El Ayuntamiento de Castelló sancionará a los empresarios de hostelería que el próximo martes abran sus locales y atiendan a clientes dentro de sus instalaciones, incumpliendo las restricciones de la Generalitat. Los representantes de la asociación de hosteleros, ASHOCAS, han anunciado que el martes 16 de febrero abrirán las persianas de sus locales como medida de protesta.

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, José Luís López, ha afirmado este jueves en rueda de prensa que las normas están para cumplirlas y que el ayuntamiento tiene que velar por su respeto. Afirma que desde el Consistorio, junto a otras administraciones, ya ayudan a la hostelería mediante diferentes subvenciones económicas, y que los empresarios del sector deben acatar las restricciones como toda la ciudadanía. Cabe recordar que los hosteleros se exponen a sanciones de hasta 60.000 euros si incumplen con las restricciones de la Generalitat, y permiten el consumo en sus locales.

Respecto a la semana no lectiva en los centros educativos de Castelló durante las fiestas de Magdalena que este año no se celebrarán, López ha afirmado que han escrito a Conselleria de Educación y también a la de Sanidad para compartir con ellos la inquietud de los padres y madres, que no entienden por qué el estudiantado no tiene clase, mientras ellos sí que trabajan. El portavoz ha afirmado que Conselleria de Educación no les ha respondido, mientras que Sanidad sí que lo ha hecho. Según López, la respuesta de la Conselleria dirigida por Ana Barceló es que comparten esa inquietud.

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló ha informado que ayer, en la reunión de la alcaldesa Amparo Marco y el president Ximo Puig, no se habló de la ubicación del futuro conservatorio de música y danza de la ciudad. Afirma que abordaron la necesidad de poner fecha a una mesa de patrimonio para conocer las propiedades de Generalitat, Diputación y Ayuntamiento en la ciudad.