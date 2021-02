Mauro Silva rechaza de nuevo su regreso al Deportivo

El astro brasileño Mauro Silva tampoco regresará de momento al Deportivo. Tras el ofrecimiento de ABANCA para que se enrolase en la nueva directiva del club coruñés, el mito blanquiazul ha declinado la propuesta. Mauro Silva asegura que "no estoy en condiciones de participar en la gestión del Deportivo". Mauro alude a sus compromisos laborales con la Federación Paulista, de la que es vicepresidente. El brasileño lamenta su negativa y se ofrece a colaborar en la distancia en todo lo que pueda para ayudar al Deportivo.

Esta es la segunda vez que el Deportivo intenta convencer al mito brasileño para participar de la gestión del club herculino. En el año 2019, tras la salida de Tino Fernández del Deportivo, en una gestión personal de Ignacio Rivera, tanteó ya a Mauro Silva para dirigir al club en vez de Paco Zas. Un ofrecimiento que ya fue declinado por el mismo motivo que ahora por el propio Mauro Silva. Su compromiso con la Federación Paulista pesó para no regresar al club coruñés.

Este es el texto íntegro de Mauro Silva desde su cuenta de Instagram;

"Queridos seguidores del Deportivo: Todos conocéis bien mi amor, cariño y gratitud por lo mucho que el Deportivo y esta ciudad me han proporcionado. Trece años de mi vida los dediqué íntegramente al club. En los últimos días, el accionista mayoritario del Deportivo ha mantenido conversaciones conmigo para conocer mi disponibilidad de colaborar en el proceso de reestructuración del club. Por ocupar el puesto de vicepresidente electo en la Federación Paulista de Fútbol y por vivir en Sâo Paulo (Brasil), no estoy en condiciones de participar en la gestión del Deportivo. En cualquier caso, me he puesto a su disposición para ayudar desde la distancia en lo que sea posible y beneficioso para el club por el que siento pasión y una inmensa gratitud. ¡Seguiré animando al club para que consiga pronto el éxito y la recuperación"

El Depor sigue buscando "gente de fútbol"

A pesar de que la idea de Escotet es la de reestructurar el club coruñés, al que ve como una empresa ordinaria de entre sus participadas, entiende que es necesario incorporar igualmente a personas más vinculadas al mundo del fútbol. Hasta ahora, el consejo elegido para sustituir a Fernando Vidal está formado por gestores especializados en diferentes áreas técnicas. La propiedad del club, sin embargo, tal y como se demostró con el ofrecimiento a Mauro Silva, sigue buscando ampliar la directiva deportivista con personas especializadas en la gestión futbolística. Por lo tanto, el equipo de gobierno del Depor no está cerrado con los nombramientos anunciados el pasado lunes.