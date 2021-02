Rayco "Si alguien puede ganar cinco partidos seguidos, es el Deportivo"

Pocos son los que creen en el Deportivo actualmente. Es una apuesta arriesgada. El conjunto deportivista afrontará los últimos cinco partidos para el final de la primera fase urgencias máximas y con el ambiente de la revolución institucional. Sin embargo, el canario Rayco, el último en llegar, apuesta claramente a la reacción del equipo. Y lo hace con entusiasmo: "Si alguien puede ganar cinco partidos seguidos, es el Deportivo", asegura el futbolista. Sumar el pleno de victorias es el único camino que puede asegurar que el club coruñés luche por regresar al fútbol profesional en este curso.

"Tengo clarísimo que van a llegar los goles y los resultados", manifiesta. "Esto se levanta", comenta durante su comparecencia de prensa de este jueves. "Esta es la primera final y lo afrontaremos así. Tenemos que ganar y marcar goles. Tengo plena confianza en este club", añade el pelotero del Deportivo.

Esta vez es diferente

Rayco habló de nueva final y recordó el convencimiento que tiene la caseta sobre la reacción. Para él, tras varias semanas hablando de forma similar sobre el equipo, en esta ocasión es creíble porque, según él, "lo sientes, lo notas en las sensaciones. Lo sientes en el cuerpo. Como corremos...". Si se logra enderezar el rumbo, Rayco tiene claro que el trabajo de Rubén de la Barrera en la motivación resultará fundamental. El jugador destaca el carácter del técnico que provoca que al jugador sienta ganas de competir y ganar "te hierve la sangre, ganas de competir. Consigue que el lunes ya tengamos ganas de competir por las ganas que él tiene", concluye.

Se siente feliz y "genial"

El jugador canario se refirió a su debut ante el Coruxo, dónde reconoce que "me encontré genial y dentro del campo me sentí como me siento fuera. Estoy genial y hablo con todos. Me tratan genial. Me sentí muy suelto y muy a gusto". Para Rayco Rodríguez, seguir siendo tal y como era en el Fabril es fundamental para poder derribar la barrera y asentarse en el primer equipo: "Tanto Villares como yo venimos a aportar cosas positivas. Frescura y con ganas". El ex del Fabril desvela que Rubén de la Barrera le pidió en cuanto empezó a entrenarse con el primer equipo que fuese "atrevido e intentara siempre sacar algo positivo para el equipo".

Sobre el duelo ante el Guijuelo, Rayco cree que "va a ser un partido difícil .Será un rival que se encerrará atrás y plantear contras. Tenemos que ir a ganar el partido desde el minuto uno". Los chacineros llegarán a Riazor tras cambiar de entrenador y tras haber jugado este miércoles en Pasarón y empatar sin goles ante el Pontevedra.