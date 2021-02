ASHOCAS presentará un recurso para solicitar medidas cautelares que permitan abrir a la hostelería

La Asociación de Hosteleros de Castellón, ASHOCAS, ha asegurado, a través de redes sociales, que presentarán un recurso ante la justicia para solicitar medidas cautelares que les permita abrir los negocios de hostelería. Además, mantiene su decisión de abrir los locales en señal de protesta el próximo martes 16 de febrero. Desde el sector aseguran que van a pedir una mesa de negociación con el Consell.

La Generalitat Valenciana ha decidido prorrogar todas las restricciones sanitarias por el coronavirus hasta el próximo 1 de marzo. Se mantiene por tanto el cierre de la hostelería y de las instalaciones deportivas, también del comercio no esencial hasta las 18 horas, el toque de queda a las 22 horas y el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana, además del de los municipios de más de 50.000 habitantes durante los fines de semana.

Quedan limitadas las reuniones sociales, dentro de las casas al mismo núcleo de convivencia, y en los espacios públicos a un máximo de dos personas, salvo en casos de convivientes.

ASHOCAS había anunciado que, si se prorrogaban las medidas de cierre de la hostelería presentarían un recurso para que, al igual que ha sucedido en el País Vasco, la justicia permitiera abrir los negocios hosteleros de forma cautelar, si así se dictamina.

En el comunicado a través de las redes sociales ASHOCAS ha señalado que: "Esencial es cualquier negocio que lleve el pan de su familia a casa. No aceptaremos otras condiciones que no sean fechas concretas de apertura inmediatas y un plan de desescalada gradual en firme compatible con las ayudas. Sólo en ese caso y tras una mesa de negociación con el Consell que vamos a solicitar esta misma tarde donde se acabe de definir de forma clara todo el plan anteriormente citado cesariamos la acción del 16F. Si no es así además nos uniremos al resto de sectores que secundarán al paro nacional del día 24F e invitaremos a todos los hosteleros de la Comunidad que se unan a nosotros."