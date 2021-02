Jorge Ribes considera que la votación del Consell Escolar carece de efectos legales

El concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Jorge Ribes, considera que la votación del Consell Escolar Municipal, que decidió que no haya clases en la semana de las fiestas de la Magdalena, carece de efectos legales.

El Ayuntamiento de Castelló ha trasladado a la Conselleria de Educación, que tenga sensibilidad para decidir sobre el calendario festivo en los colegios e institutos, tras la cancelación de las fiestas de la Magdalena, previstas del 6 al 14 de marzo. De momento, prevalece la decisión del Consell Escolar Municipal, que se reunió en tres ocasiones, y que en la última sesión decidió mantener la semana festiva con 13 votos a favor y 11 en contra. Tanto el concejal socialista, Jorge Ribes, como el edil de Compromís y presidente del Consell Escolar, Francesc Mezquita, votaron a favor de esta medida.

Sin embargo, Ribes ha explicado en declaraciones a nuestra emisora, que en una primera votación se abstuvieron, y luego les obligaron a repetirla, porque había empate entre los miembros del Consell, y según les trasladaron nadie podía abstenerse.

El Ayuntamiento de Castelló ha traslado su malestar a la Generalitat y ha pedido que sea sensible con esta cuestión, porque si los menores no van a los colegios e institutos, las familias van a tener problemas de conciliación y en algunos casos, los abuelos se tendrán que hacer cargo del cuidado. Ayuntamientos como el de Borriana ya han anunciado que la semana de Fallas, no habrá clases, porque así lo ha decidido el Consell Escolar de su municipio.