Un buen Betis se levó el duelo de este domingo ante el Villarreal en la Cerámica tras un partido en el que los visitantes fueron mejores que un rival que perdió su imbatibilidad en casa de la presente temporada y que se vio sorprendido por el primer gol visitante en el último minuto del primer tiempo.



El gol dejó muy tocado al Villarreal, que en el arranque de la segunda parte no supo contener las acometidas de su contrincante, que logró aumentar su ventaja a los siete minutos de reanudarse el choque frente a un equipo castellonense que solo reaccionó timidamente tras el gol de penalti de Gerad Moreno.



El Villarreal arrancó el choque imponiendo su juego de toque y la creación pausada desde atrás ante un Betis sin prisas y que esperaba a atrás a su rival sion perder la posición



Conforme avanzó este periodo, el juego se niveló, en buena parte debido al equilibrio de fuerzas en el centro del campo y a que ambas formaciones dispusieron de esquemas muy similares a la par que asumían pocos riesgos en defensa.



A pesar de que era el equipo de Unai Emery el que se asomaba más por el área rival, esta mayor presencia no estuvo acompañada por acciones de peligro de los jugadores más ofensivos del equipo de La Cerámica.



Cuando parecía que ambos equipos firmarían tablas al descanso, Nabil Fekir se encargó de adelantar a los visitantes en el marcador en una acción en la que Miranda jugó rápido, Raúl Albiol no logró despejar y Fekir remató tras un gran control al palo largo sin que Asenjo pudiera hacer nada.



El gol dejó tan tocado al Villareal que ni el paso por el vestuario le permitió recomponerse, ya que a la vuelta al juego el Betis se creció y y asedió la meta del equipo local hasta que a los siete minutos de reanudarse el choque el brasileño Emerson Royal lograba el segundo tanto para el cuadro bético al rematar solo a la salida de un córner.



El Villarreal estaba tocado y el Betis siguió su ofensiva ante un Asenjo que se vio obligado a emplearse a fondo para evitar que la herida se hiciera más profunda.



Pero cuando peor estaba el Villarreal, un penalti tras revisión de VAR por una manos de Emerson metió al equipo local en el partido tras transformar en gol Gerard Moreno el lanzamiento en el minuto 64.



Así, el equipo castellonense cambió radicalmente su estado emocional y el propio Gerard Moreno estuvo cerca de llevar la igualada con un disparo fuerte desde fuera del área al que respondió Joel Robles con una gran mano.



Sin embargo, superado esta reacción del Villarreal, el equipo del chileno Manuel Pellegrini recuperó la tranquilidad y apenas vio peligrar su triunfo ante la falta de peligrosidad de los atacantes locales.