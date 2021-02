Vila-real gestiona un acuerdo bancario para disponer por adelantado del fondo del Consell del Plan Resistir

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha llegado a un acuerdo con el Banco Santander para una operación de confirming que permitirá al Ayuntamiento disponer con mayor celeridad de la aportación económica de la Generalitat Valenciana del Plan Resistir para ayudar a los sectores económicos más afectados por la pandemia. El primer edil ha cerrado esta operación, a interés cero, de manera que la entidad bancaria adelantará los 802.041 euros que el Consell ha concedido a Vila-real dentro del paquete de ayudas Paréntesis del Plan Resistir. Por su parte, el Ayuntamiento ha aprobado ya en el pleno la modificación de crédito para sumar otros 192.490 euros, la parte que corresponde a la administración local, mientras que la Diputación de Castellón destinará el resto (288.736 euros) hasta los 1.283.267 euros en total que se repartirán entre los autónomos y microempresas que mayores pérdidas están teniendo a causa de los cierres y restricciones para frenar la covid-19.

“Nuestros autónomos, pequeños empresarios y trabajadores de sectores como la hostelería, el ocio, los gimnasios, etc. están en una situación límite y desde el Ayuntamiento de Vila-real queremos ser lo más ágiles posibles para que el dinero de las ayudas esté cuanto antes en sus bolsillos”, remarca el alcalde. “Esta operación de confirming, que no supone ningún coste económico para el consistorio, nos permitirá contar con la aportación de la Generalitat y en cuanto esté en vigor la modificación de crédito para sumar la parte del Ayuntamiento, poder conceder las subvenciones”, añade el primer edil. Benlloch calcula que, si no se presentan alegaciones, dicha modificación de crédito estaría en vigor durante la primera semana de marzo. “El Ayuntamiento de Vila-real no está en la mejor situación financiera en este momento, a causa de las tres crisis que gestionamos, las de la deuda y el urbanismo del PP y la crisis por la covid-19, pero, como siempre habíamos dicho, si las administraciones que tienen la capacidad y la competencia de conceder ayudas directas, como son la Generalitat y el Gobierno central, estaban ahí para impulsar líneas de subvención, nosotros haríamos todos los esfuerzos para aportar nuestra parte”.

La Concejalía de Economía activó el pasado 1 de febrero una oficina de asesoramiento para la gestión de las ayudas del Plan Resistir. Este servicio está disponible de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas de forma ininterrumpida a través del teléfono gratuito 900 545 000 y el correo planresistir@vila-real.es. Además, desde la Concejalía de Economía se ha contactado con las asesorías y gestorías de la ciudad para informarles de dicho plan y ofrecerles la colaboración municipal para ir de la mano y facilitar que todos los posibles beneficiarios tengan acceso a estas subvenciones.

Por otro lado, el consistorio está ultimando las bases para la línea de ayudas municipal para los locales de ocio que se aprobó en pleno a petición de los propios empresarios de hostelería y ocio. En total son 50.000 euros que irán destinados a estos negocios que están cerrados prácticamente desde hace un año cuando se decretó el estado de alarma.

Otra de las acciones de apoyo a los autónomos y pequeñas empresas que más sufren por los cierres y restricciones a causa de la pandemia es la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los establecimientos de hostelería y ocio, así como de otros sectores, que se está estudiando por parte del equipo de gobierno.