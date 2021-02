La Xunta de Galicia mantiene el grueso de las restricciones aunque alivia las medidas de comercio y cultura

La Xunta de Galicia no variará el grueso de las restricciones ante unos datos que, por ahora, "no ofrecen una mejoría suficiente" según el presidente del Gobierno gallego. Alberto Núñez Feijóo ha comparecido esta mañana tras la reunión del Comité Clínico. Feijóo ha destacado que las medidas en vigor "han funcionado" y que por tanto se ha decidido prolongar el grueso de las mismas al menos hasta la semana que viene. No obstante, la Xunta ha aprobado algunas que entrarán en vigor este miércoles y que afectan a estudiantes y comerciantes.

Los comercios volverán a abrir desde el miércoles en su horario previo a las restricciones, con el aforo limitado al 50%; sin embargo se mantiene el cierre de los centros comerciales durante el fin de semana. También se recupera parcialmente la actividad cultural, museos, teatros y cines entre otros podrán abrir con aforos del 30%. En el ámbito deportivo se recupera la actividad federada, pero se mantiene el cierre de los gimnasios. Las clases presenciales en la universidad no se recuperan hasta el 1 de marzo.

Medidas como la apertura de la hostelería o la posibilidad de quedar con no convivientes deberán esperar al menos una semana más. El próximo lunes 22 el Comité Clínico mantendrá una nueva reunión para decidir sobre el levantamiento de esta y otras restricciones.

Esta tarde la Xunta mantendrá un primer encuentro con representantes del sector hostelero para trabajar en un protocolo de apertura en condiciones de seguridad. Este protocolo tiene como objetivo evitar un nuevo cierre total del sector ante la posible llegada de una cuarta ola.

El presidente de la Xunta ha detallado estas medidas en una comparecencia en la que ha insistido varias veces en la complicada situación que todavía atraviesa Galicia. Ha destacado que la variante británica del coronavirus ya es la mayoritaria en nuestro territorio. Esto supone, según Feijoo, un mayor riesgo de aparición de "brotes explosivos" que afecten a mas gente en un periodo menor de tiempo.

Las restricciones que se levanten a partir de la próxima semana se harán en las condiciones que marque la situación de cada área sanitaria. En estos momentos el Área Sanitaria de A Coruña-Cee es la que presenta un peor comportamiento, con un descenso gradual de los casos nuevos pero con una positividad que sigue por encima del 5% recomendado por la OMS. Los ingresos en el hospital mantienen la denominada 'situación 3' en el CHUAC.