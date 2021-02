La menor de Borriana dice que fue violada reiteradamente por los dos acusados

Hoy ha comenzado el juicio contra dos hombres acusados de la violación, en repetidas ocasiones, de una menor en Borriana. Los hechos sucedieron durante la celebración de Nochevieja en la localidad en 2019. Fiscalía pide 26 años de prisión para ambos acusados.

A las 10 de la mañana ha comenzado el juicio en la Audiencia Provincial de Castellón contra los dos hombres acusados de violar en repetidas ocasiones a una menor de 17 años en la calle y en la vivienda en la que residían los procesados. Los hechos sucedieron en la madrugada del uno de enero de 2019, cuando uno de los acusados se encontró por la calle con la víctima, que volvía a casa después de haber estado con sus amigas en una carpa festiva, y la abordó por la espalda. Según el relato de hechos que hace el Ministerio Fiscal, el hombre inmovilizó a la joven y la violó.

Ambos acusados han asegurado hoy que fue la joven agredida, quien abordó al primero de los acusados y le pidió ir a su piso a beber. Según han manifestado, le incitó a tener relaciones y luego tuvo también relaciones con el otro chico. Aseguran que no la forzaron ni la obligaron, y que no se fue del piso porque no quiso.

La víctima ha manifestado que que el primer acusado la violó ya en la calle, y la llevó al piso. Allí la violó y el otro acusado también, de manera reiterada y a veces los dos a la vez, según ha manifestado. Además, ha explicado que les dijo que se quería ir, que tenía mucho miedo y no gritaba pidiendo auxilio porque sabía que había más gente en el piso, que no hicieron nada para evitar la agresión. Advierte que no huyó, porque tenía miedo a que le pegaran.

Según mantiene Fisalía, la obligaron a ir a su casa. Ambos la mantuvieron encerrada y la agredieron sexualmente por turnos en repetidas ocasiones y durante horas. La menor sufrió diversas lesiones de las que tardó 14 días en recuperarse. La Fiscalía considera a cada acusado autor de un delito de agresión sexual en concurso con un delito de detención ilegal y cooperador necesario del mismo delito, por lo que solicita para cada uno de ellos una pena de prisión de 26 años.