Las peñas del Castellón critican al VAR tras la derrota ante el Fuenlabrada

La Federación de Peñas del Castellón ha mostrado a través de las redes sociales el malestar que existe entre la afición del equipo tras la actuación arbitral en el encuentro que perdió este lunes ante el Fuenlabrada en Castalia (1-2) al considerar que hubo errores arbitrales y, sobre todo, en el videoarbitraje.



En este sentido se refieren a la decisión del VAR que decretó un penalti contra el Castellón, no se analizara otro a su favor y anuló un gol al defensa Iago Indias.



Los peñistas no restan responsabilidad al rendimiento de la plantilla que ha provocado que el equipo sea colista y esté a cuatro puntos de la permanencia. “No se puede consentir tanta vergüenza. Sabemos que el equipo está mal, pero eso no quita la falta de responsabilidad de los árbitros con el equipo”, indican.



La Federación, que representa a una parte de la afición castellonense concluye: “No pedimos que nos regalen nada, pero tampoco que nos quiten”, con lo que se suma a las críticas mostradas en octubre por el director general, Jordi Bruixola, quien entonces señaló a Efe que "el videoarbitraje está influenciando claramente en los resultados”. EFE