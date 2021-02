Como ayer les avanzó Radio Castellón, el calendario escolar solo se modificará si la Conselleria de Sanitat considera que existe un riesgo en base a la pandemia y de momento, la semana de las fiestas de la Magdalena se mantiene festiva en los colegios e institutos.

Como ayer les contamos, fuentes municipales han señalado a Radio Castellón, que el Consell Escolar Municipal no se volverá a reunir para decidir sobre si habrá clases en la semana de la Magdalena, tras la cancelación de las fiestas fundacionales, previstas del 6 al 14 de marzo. El órgano ya votó en tres ocasiones sobre esta cuestión y decidió que no se modifique el calendario escolar y por lo tanto, que no haya clases.

Las mismas fuentes han señalado que solo se variará la decisión si la Conselleria de Sanitat determina que existe un riesgo y pide que se modifique la medida. Además, han explicado que el consistorio ofrecerá alrededor de 500 plazas en escoletes en todos los distritos de la ciudad, que en definitiva son lugares que sirven para fomentar la conciliación y que funcionarán como guarderías.

Cuestionado sobre este asunto, el Conseller de Educación, Vicent Marzà, ha señalado hoy en una rueda de prensa en la Universitat Jaume I, que hay debate porque hay una epidemia mundial, han de tener en cuenta el criterio sanitario, que se sumará al resto de criterios, para decidir sobre el calendario escolar.

Marzà ha advertido que de momento se mantiene la decisión del Consell Escolar Municipal, que es el que tiene legitimidad para decidir sobre esta medida.

Cabe recordar, que la decisión del Consell Escolar Municipal ha causado malestar en el grupo socialista. El concejal del PSPV, Jorge Ribes, manifestó a nuestra emisora, que consideran que la votación se realizó de forma irregular, porque en una primera votación se abstuvieron los dos concejales del consistorio, y luego les obligaron a repetirla, porque había empate entre los miembros del Consell, y según les trasladaron nadie podía abstenerse.