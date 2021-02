La CIG reclama que el COVID sea enfermedad profesional para todo el sector sociosanitario

Delegados de la CIG y empleados de centros sanitarios se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno en A Coruña para reclamar que el Covid sea considerada una enfermedad profesional para todos los trabajadores del ámbito sociosanitario, no sólo para el personal médico o de enfermería. Y es que el Real Decreto aprobado por el Gobierno excluye de este derecho a trabajadores de limpieza o mantenimiento, si su contratación se hace por medio de contratas, y también a las empleadas del Servicio de Ayuda a Domicilio.

El Real Decreto solo incluye a médicos, enfermeros y también celadores, pero excluye a otros trabajadores de centros sanitarios que están igualmente expuestos al virus.

La CIG denuncia que es una falta de responsabilidad del Gobierno ante el peligro al que se enfrentan estas personas que, a diario, trabajan sin los mismos derechos que otros trabajadores.

María José Abuín, secretaria nacional de CIG Saúde, pide "unha modificación do Real Decreto por ser discriminatorio e restrictivo, porque o covid non entende de categoría profesional nin de vinculación temporal, e nos entendemos que todo persoal que traballa no servizos sanitarios, nos servizos sociosanitarios e nas empresas de cuidado como pode ser as axudas a domicilio ou prestación a domicilio, necesita ese reconocimento de erfermedade profesional".

La normativa reconoce que los profesionales socio-sanitarios que hayan contraído el coronavirus, en el ámbito de sus funciones laborales, puedan pedir una baja por enfermedad laboral, obteniendo así un nivel de protección económica mayor que una baja laboral por contingencias comunes.